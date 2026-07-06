Rubén Cuestas dejó un legado que marcó para siempre la música entrerriana. Tras conocerse el fallecimiento del histórico integrante de Los Hermanos Cuestas, Rubén Giménez, integrante de Los Musiqueros Entrerrianos, expresó su dolor por la pérdida y aseguró que las nuevas generaciones de artistas tienen el desafío de continuar difundiendo la identidad musical de la provincia.

En diálogo con Elonce, el músico recordó los años compartidos junto a Rubén y Néstor Cuestas, con quienes integró el grupo que durante mucho tiempo los acompañó sobre los escenarios.

"Ahora nos toca continuar ese camino": el homenaje de Los Musiqueros Entrerrianos a Rubén Cuestas

"Cuando nos integramos con Marcelo Madoni, Francisco Cuestas y Antonio Aranguiz, Los Musiqueros ya estaban formados. Después nosotros nos sumamos y continuamos algunos años acompañándolos", relató.

"Fueron mis maestros en el canto y en la música"

Giménez reconoció que la noticia del fallecimiento de Rubén le produjo el mismo impacto que años atrás había sentido con la muerte de Néstor Cuestas. "Es como que terminó el último eslabón de lo que era el canto entrerriano. Ahora todo lo que aprendimos de ellos tenemos que continuarlo nosotros", afirmó.

El artista señaló que haber compartido escenarios con Los Hermanos Cuestas representa uno de los mayores orgullos de su carrera. "Estoy feliz de haber formado parte de la historia de ellos. Fue un honor. Fueron mis maestros en el canto y en la música", expresó.

Además, remarcó que el mejor homenaje será mantener vigente la obra que ambos dejaron. "Tenemos que seguir mostrando la provincia como ellos lo hicieron, con sus canciones, sus letras y sus melodías", sostuvo.

El desafío de mantener viva la chamarrita

Durante la entrevista, Giménez recordó que uno de los mayores deseos de Rubén Cuestas era que la música entrerriana siguiera creciendo y encontrara nuevos intérpretes. "Hay referentes que están trabajando para continuar ese camino. También hay jóvenes que están llegando a los escenarios y buscando su estilo. Lo ideal sería que lo encuentren dentro de nuestra música entrerriana y de la chamarrita", señaló.

En ese sentido, evocó una reflexión de Linares Cardozo sobre la continuidad del cancionero provincial. "Linares decía que él era solamente un mojón dentro de la chamarrita y que vendrían nuevos cantores con nuevas melodías y nuevas letras para seguir engrandeciendo e ilustrando al cancionero entrerriano", recordó.

Para Giménez, esa responsabilidad hoy recae sobre los músicos actuales. "Tenemos el compromiso y la responsabilidad de continuar con este camino", enfatizó.

Rubén Cuestas (archivo Elonce)

"Quizás no alcanzó a dimensionar todo lo que significó"

Consultado sobre si Rubén Cuestas llegó a tomar conciencia de la trascendencia que tuvo su obra, Giménez consideró que muchas veces los artistas no alcanzan a percibir el impacto que generan mientras están en actividad. "A veces uno no toma dimensión de lo que logra en la cultura y en el corazón de la gente", reflexionó.

Según sostuvo, la conmoción que provocó la noticia de su fallecimiento demuestra el enorme cariño que el pueblo entrerriano le tenía. "Esta noticia golpeó muy fuerte porque ya no tenemos ese último gran referente de nuestro canto", manifestó.

Sin embargo, consideró que esa tristeza también puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la identidad musical de la provincia. "Ojalá esto sea un puntapié para darle todavía más fuerza a nuestra música, a la chamarrita, y llevarla nuevamente a los grandes escenarios del país, como hicieron ellos", afirmó.

Un legado que seguirá sonando

Giménez aseguró que Los Hermanos Cuestas dejaron una herencia artística que continuará viva a través de quienes aprendieron junto a ellos. "Ahora nos toca a nosotros continuar ese camino", resumió.

Con esas palabras, el integrante de Los Musiqueros Entrerrianos sintetizó el sentimiento compartido por buena parte del ambiente cultural entrerriano, que despidió a uno de los máximos exponentes de la música provincial y reafirmó el compromiso de mantener vivo su legado.