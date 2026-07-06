Larroque busca terminar su nueva escuela técnica en 240 días

La etapa final de construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 4 Pablo R. Broese ya comenzó en Larroque, departamento Gualeguaychú. La obra busca completar una estructura que tenía más del 70 por ciento de avance y que es esperada por la comunidad educativa de la localidad.

Los trabajos son ejecutados por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, con financiamiento del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. La inversión prevista asciende a $1.671 millones y el plazo de ejecución establecido es de 240 días.

El edificio se encuentra sobre calle 25 de Mayo Nº 154 y está proyectado para recibir a más de 160 estudiantes de Larroque y localidades de la zona. La finalización de la obra permitirá que la institución cuente con espacios propios para el desarrollo de su propuesta de formación técnica.

Una obra esperada por la comunidad educativa

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó el inicio de esta instancia y afirmó que la concreción del edificio constituye una inversión orientada a la educación y a las oportunidades de los jóvenes entrerrianos.

Según sostuvo el funcionario, la finalización de la escuela representa una respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa. También remarcó que el avance previo del proyecto permitirá completar un espacio pensado para fortalecer la formación técnica.

La nueva infraestructura incorporará un sector pedagógico con siete aulas comunes, una mediateca, sala de informática, laboratorio de ciencias y un salón de usos múltiples. El espacio también contará con sanitarios y cocina para acompañar las actividades que se desarrollen dentro del establecimiento.

Aulas, talleres y áreas administrativas

El proyecto prevé áreas adaptadas para personas con movilidad reducida y sanitarios con vestuarios dentro del sector de talleres. Además, se contemplan dependencias administrativas para dirección, vicedirección, coordinación pedagógica, regencia, preceptoría, sala docente y portería.

En el área de formación práctica, la escuela técnica de Larroque dispondrá de talleres para el ciclo básico con sectores de carpintería, electricidad, máquinas y herramientas. Para el ciclo superior, se incorporará un laboratorio de mediciones eléctricas.

La obra también incluye oficinas específicas para la jefatura de taller y un depósito destinado al resguardo de materiales y equipamiento. La firma Traza S.A. está a cargo de los trabajos para completar el edificio.

El objetivo de la nueva sede

La intervención busca dar cierre a una construcción que permanecía inconclusa y ofrecer condiciones adecuadas para el dictado de clases, las prácticas de taller y las tareas institucionales. La infraestructura fue diseñada para acompañar la matrícula actual y el crecimiento de la demanda educativa.

Con la finalización prevista dentro de los próximos meses, la Escuela Técnica Nº 4 contará con espacios destinados a la enseñanza general, el trabajo en laboratorio y la formación vinculada a especialidades técnicas. La obra permitirá centralizar actividades que requieren equipamiento específico.

La continuidad de los trabajos representa un paso para completar una infraestructura educativa de relevancia para Larroque, con impacto en estudiantes de la ciudad y de su área de influencia.