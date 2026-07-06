Choque múltiple en Paraná: una frenada derivó en daños y demoras en el tránsito

Un choque múltiple se registró este lunes sobre calle Blas Parera, entre Francia y Leguizamón, donde seis vehículos quedaron involucrados en una colisión en cadena. El incidente generó complicaciones momentáneas en la circulación, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una camioneta Volkswagen Amarok circulaba en sentido sur-norte por Blas Parera y habría frenado al intentar girar hacia calle Leguizamón. Esa maniobra derivó en una sucesión de impactos entre los vehículos que avanzaban detrás.

La situación provocó preocupación entre quienes transitaban por la zona, especialmente por la intensidad de algunos golpes. Sin embargo, pese a los daños materiales y al susto de los ocupantes, no fue necesario trasladar a ninguna persona por lesiones.

Cómo se produjo el impacto

El choque múltiple involucró a seis vehículos, entre ellos una camioneta Amarok, una Renault y un Volkswagen Up! de color rojo. En el lugar quedaron visibles restos plásticos y piezas de carrocería desprendidas como consecuencia de los impactos.

Una pareja que viajaba en el Volkswagen Up! relató que el golpe fue brusco y que la frenada se produjo de manera repentina. Los ocupantes manifestaron haber quedado sorprendidos por la secuencia, aunque no sufrieron heridas.

Tras el siniestro, los vehículos comenzaron a ser retirados de la calzada de manera paulatina. Una de las camionetas permaneció algunos minutos en el sector mientras se realizaban las maniobras necesarias para liberar la circulación.

El tránsito fue reabierto

El tránsito sobre Blas Parera estuvo interrumpido durante alrededor de 20 minutos, mientras se ordenaba la situación y se retiraban los vehículos involucrados.

Luego, la circulación fue habilitada nuevamente y comenzó a normalizarse en la zona.

El episodio ocurrió en un tramo de importante movimiento vehicular, por lo que durante la interrupción se registraron demoras para quienes circulaban entre Francia y Leguizamón. Una vez despejada la calle, los conductores pudieron retomar el recorrido habitual.