Un camionero murió tras chocar contra un puente peatonal y derribar la estructura

Un camionero murió durante la madrugada de este lunes luego de protagonizar un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 23, en cercanías de Puerto Tirol (Chaco). El vehículo de gran porte impactó contra un puente peatonal, provocó el derrumbe de la estructura y terminó volcado sobre la banquina.

El hecho ocurrió aproximadamente a un kilómetro del acceso a la localidad. El alerta fue emitido por un móvil de la Dirección de Policía Caminera, que solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia debido a la gravedad del accidente.

Al arribar al lugar, efectivos de la Dirección General de Seguridad Metropolitana constataron que el conductor había sufrido lesiones incompatibles con la vida. Minutos después, personal médico confirmó oficialmente el fallecimiento.

Camionero murió tras chocar contra un puente peatonal (fuente Diario Chaco)

El impacto provocó el derrumbe del puente

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el camión circulaba en sentido ascendente cuando, por causas que aún se investigan, impactó de lleno contra el puente de paso a nivel.

La fuerza del choque provocó el colapso de la estructura, que terminó desplomándose sobre el sector, mientras el vehículo quedó volcado a un costado de la ruta.

Hasta el momento, las autoridades no lograron establecer la marca ni el modelo del camión involucrado en el siniestro; solo se supo que el vehículo pertenecería a una distribuidora de Corrientes y tenía como destino a la provincia de Chaco.

Camionero murió tras chocar contra un puente peatonal (fuente Diario Chaco)

Investigan qué originó la tragedia

Tras el accidente, intervino la comisaría con jurisdicción y se dio participación a las autoridades judiciales competentes para avanzar con la investigación.

En forma paralela, peritos realizaron las primeras actuaciones para reconstruir la mecánica del hecho y determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo.

Además, se llevaron adelante tareas para remover el camión siniestrado y evaluar los daños ocasionados por el derrumbe del puente peatonal, cuya caída también afectó la circulación sobre la Ruta Nacional 16.

Los investigadores indicaron que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas que desencadenaron el fatal accidente.