Un ciclista sufrió un grave traumatismo tras ser embestido por un camión en Ruta 26

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre de 34 años fue trasladado al hospital de Nogoyá con un traumatismo de cráneo luego de ser atropellado por un camión que transportaba frutas sobre la Ruta Provincial 26. La Fiscalía interviene en la investigación.
Un ciclista embestido por un camión, resultó con lesiones de gravedad este sábado por la noche, tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial Nº 26, a la altura del kilómetro 35, en el departamento Nogoyá.
El hecho ocurrió alrededor de las 22.20, cuando, por causas que son materia de investigación, un camión Scania G360 con acoplado que transportaba frutas, conducido por un joven de 24 años oriundo de Chajarí, colisionó con un ciclista de 34 años, quien circulaba en el mismo sentido, de norte a sur.
Como consecuencia del impacto, el ciclista fue asistido por personal de emergencias en el lugar y trasladado al hospital de Nogoyá, donde los médicos diagnosticaron traumatismo de cráneo. Su evolución permanece bajo observación.
Investigan cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con las primeras manifestaciones del conductor del camión, la bicicleta circulaba por la banquina y, al momento del hecho, se habría incorporado a la cinta asfáltica. Según indicó, intentó esquivarla, aunque terminó impactándola con el lateral derecho del vehículo.
En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, mientras efectivos de la Dirección Prevención y Seguridad Vial practicaron el test de alcoholemia al camionero, el cual arrojó resultado negativo.
La Fiscalía de turno tomó intervención en el hecho y dispuso el inicio de las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.