Un utilitario quedó sobre el capot de un auto tras fuerte choque en intersección de calles

REDACCIÓN ELONCE
Un automóvil y un utilitario protagonizaron un fuerte choque en una esquina de Concepción del Uruguay. A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños materiales, no se registraron personas con lesiones de gravedad.
Un violento siniestro vial se registró este sábado en la intersección de las calles Pablo Lorentz y Azucena Villaflor, en Concepción del Uruguay, donde un automóvil y un utilitario colisionaron por causas que aún se investigan.
Como consecuencia del fuerte impacto, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales. El utilitario presentó severas averías en uno de sus laterales, mientras que el automóvil terminó con importantes destrozos en su parte delantera.
La violencia del choque fue tal que el frente del automóvil quedó debajo del utilitario, que terminó parcialmente elevado sobre uno de sus lados, una imagen que reflejó la magnitud del impacto.
Preocupación de los vecinos
Pese a los daños ocasionados, no se registraron personas con lesiones de gravedad, según la información difundida. Sin embargo, el accidente generó preocupación entre los vecinos del barrio, quienes se acercaron al lugar tras escuchar el estruendo provocado por la colisión.
Luego del siniestro, residentes de la zona volvieron a expresar su inquietud por la velocidad con la que suelen circular los vehículos en esa intersección, publicó Arriba Noticias.
En ese sentido, solicitaron la implementación de medidas de seguridad vial, como reductores de velocidad o una mejor señalización, con el objetivo de prevenir nuevos accidentes en un cruce que, según manifestaron, ya ha sido escenario de otros hechos similares.