Venta de droga en Lomas del Mirador II: arrestaron al hombre prófugo y son 14 los detenidos

El principal prófugo que permanecía vinculado a la causa por narcomenudeo en el barrio Lomas del Mirador II, de Paraná, fue detenido este sábado por la noche durante un operativo policial. Con esta captura, la investigación suma 14 personas detenidas en el marco del expediente que permitió desbaratar una organización dedicada a la venta de estupefacientes.

El hombre era intensamente buscado luego de que el fiscal Santiago Alfieri, a cargo de la causa, solicitara su detención urgente. Finalmente, fue localizado en una vivienda del barrio que ya había sido allanada en reiteradas oportunidades durante el desarrollo de la investigación.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la colaboración de personal de la Comisaría 12ª, quienes lograron dar con el sospechoso y ponerlo a disposición de la Justicia.

Una causa con múltiples allanamientos y millonarios secuestros

La investigación ya había derivado en la detención de 13 personas y en el secuestro de una importante cantidad de droga y otros elementos considerados de interés para la causa.

Durante los procedimientos realizados en distintos domicilios se incautaron más de 1.260 dosis de cocaína, alrededor de dos kilogramos de marihuana, dos vehículos, más de 13 millones de pesos en efectivo y diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

No obstante, restaba concretar la captura del ahora detenido, considerado una de las piezas pendientes dentro del expediente judicial y cuya detención era una de las principales medidas impulsadas por la Fiscalía.

La vivienda ya había sido allanada

El sospechoso fue encontrado en una casa del barrio Lomas del Mirador II que ya había sido escenario de múltiples allanamientos durante la investigación.

Su captura vuelve a poner el foco sobre ese domicilio, señalado como uno de los lugares vinculados al funcionamiento de la organización investigada.

Con esta nueva detención, los investigadores consideran prácticamente completa la etapa de capturas dentro de una causa que permitió desarticular una estructura dedicada al narcomenudeo que operaba en la capital entrerriana y que ahora continúa su curso en sede judicial.