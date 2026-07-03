En cuatro días, volvieron a allanar una vivienda por narcomenudeo en barrio Lomas del Mirador II: hay una persona demorada

REDACCIÓN ELONCE
Un nuevo operativo por narcomenudeo se llevó adelante este viernes en el barrio Lomas del Mirador II, apenas cuatro días después de un procedimiento realizado en el mismo sector. La Policía de Entre Ríos confirmó que hay una persona demorada y que la investigación continúa.
El narcomenudeo volvió a ser eje de un importante operativo policial en el barrio Lomas del Mirador II durante la tarde de este viernes. El procedimiento fue encabezado por personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos y se desarrolló en una vivienda familiar ubicada en el mismo sector donde días atrás ya se había concretado otro allanamiento vinculado a la venta de estupefacientes. Como resultado, una persona quedó demorada y su situación procesal dependerá de las disposiciones que adopte el fiscal Santiago Alfieri.
El operativo fue confirmado por el subdirector de Drogas Peligrosas, Pablo Preisz Casas, junto a la segunda jefa de la División Operaciones de Drogas Peligrosas, Luján Jiménez, quienes brindaron detalles sobre el despliegue policial. Ambos remarcaron que la investigación continúa en marcha y que el procedimiento forma parte de una serie de medidas impulsadas para combatir la comercialización de drogas en distintos sectores de la ciudad.
La particularidad del allanamiento es que se realizó apenas cuatro días después de otro procedimiento desarrollado el pasado 30 de junio en el mismo barrio. En aquella oportunidad, la Policía secuestró alrededor de 800 dosis de cocaína y detuvo a siete personas, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.
Investigación en marcha y operativos simultáneos
Las autoridades recordaron además que durante los meses de marzo y abril ya se habían ejecutado diversos procedimientos en Lomas del Mirador II. Como parte de esas intervenciones también fueron destruidos los denominados "búnkers" utilizados para la venta de drogas, una medida que buscó desarticular los puntos de comercialización detectados por los investigadores.
En esta ocasión, el allanamiento tuvo lugar en una vivienda familiar, una situación que presenta características distintas respecto de los operativos anteriores. Paralelamente, efectivos de Drogas Peligrosas realizaron otro procedimiento en un barrio conocido como Misionero, en el marco de investigaciones que se desarrollan de manera simultánea.
Por el momento, la Policía confirmó que una persona permanece demorada mientras se analizan los elementos secuestrados durante el procedimiento. La continuidad de la causa y las eventuales medidas judiciales quedarán sujetas a la evaluación del fiscal Santiago Alfieri, quien conduce la investigación. Las autoridades indicaron que los operativos contra el narcomenudeo continuarán como parte de la estrategia para desarticular las redes de comercialización de drogas en la provincia.