Frigerio se expresó a favor “de construir una propuesta electoral unificada” con La Libertad Avanza

REDACCIÓN ELONCE
Rogelio Frigerio afirmó que la dirigencia debe dejar de lado "los intereses personales, partidarios, los egos y las vanidades" para ponerse a trabajar en “construir una propuesta electoral unificada” con La Libertad Avanza, que garantice la continuidad del rumbo del Gobierno nacional.
Rogelio Frigerio propone una oferta electoral común con La Libertad Avanza como parte de una estrategia que, según consideró, permitirá sostener el rumbo político iniciado por el gobierno nacional y evitar un regreso al modelo que, a su entender, caracterizó al kirchnerismo durante casi dos décadas.
El gobernador de Entre Ríos afirmó que la construcción de ese espacio requiere que toda la dirigencia política deje de lado las diferencias internas, las disputas partidarias y los intereses personales para priorizar un proyecto común de cara a las elecciones de 2027.
Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Frigerio fijó una de las definiciones políticas más contundentes desde que asumió la gobernación al referirse a la posibilidad de conformar una propuesta electoral conjunta entre el PRO y La Libertad Avanza. Si bien aclaró que una construcción de esas características requiere consenso entre todas las fuerzas involucradas, dejó en claro que considera indispensable avanzar en ese camino para garantizar la continuidad del actual proceso político nacional.
Para el mandatario entrerriano, la discusión trasciende la competencia entre partidos y se vincula con la necesidad de ofrecer a la ciudadanía una alternativa que preserve las reformas impulsadas durante los últimos años. En ese marco, sostuvo que la dirigencia debe comprender el mensaje expresado por la sociedad en las urnas y actuar en consecuencia.
"Hay que dejar de lado los egos y las vanidades"
Frigerio aseguró que el escenario político obliga a todas las fuerzas que comparten una visión similar del país a realizar un esfuerzo de acercamiento. "Tenemos que hacer, todos, un esfuerzo para dejar de lado las vanidades y los intereses personales, incluso partidarios, en pos de lograr ese objetivo", expresó al ser consultado sobre la posibilidad de confluir nuevamente con La Libertad Avanza.
El gobernador sostuvo que el objetivo central consiste en preservar "el norte de la Argentina" y el rumbo que, según afirmó, también comenzó a consolidarse en Entre Ríos desde el inicio de su gestión. En esa línea, remarcó que "hay que ser perseverante en el camino" y advirtió que "no hay que volver atrás".
Para Frigerio, si la continuidad de ese proceso depende de conformar una propuesta electoral unificada, la dirigencia política debe asumir esa responsabilidad. "Si de eso, depende la posibilidad de construir una propuesta electoral unificada, bueno, hay que trabajar en ese sentido", afirmó a Radio Rivadavia, al tiempo que recordó que en Entre Ríos ya se avanzó en acuerdos similares entre distintos sectores políticos.
Una alianza pensada para las elecciones de 2027
Consultado puntualmente sobre la posibilidad de que el PRO, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza presenten candidaturas comunes en las próximas elecciones nacionales, Frigerio respondió que ese objetivo requiere voluntad de todas las partes. "El tango se baila de a dos", resumió, para señalar que ninguna construcción política puede prosperar sin acuerdos recíprocos entre los espacios involucrados.
A continuación insistió en que el contexto político exige una actitud distinta por parte de los dirigentes. "Creo que lo que está en juego es muy importante", afirmó, antes de señalar que la sociedad argentina ya expresó, claramente, cuál es el camino que no quiere volver a recorrer.
"La sociedad argentina ha demostrado en las últimas elecciones que tiene claro a dónde no quiere volver, que son estos casi veinte años de kirchnerismo", sostuvo. En ese sentido, agregó que la política todavía tiene pendiente demostrar que el rumbo elegido puede traducirse en mejoras concretas para la calidad de vida de la población.
El mandatario reconoció que aún resta un año y medio de gestión para consolidar resultados y consideró que ese período será determinante para fortalecer la confianza de la ciudadanía. "Creo que hay que hacer un esfuerzo, para que toda la dirigencia política, deje de lado sus intereses personales, partidarios, los egos, las vanidades, para intentar confluir en una oferta electoral común", afirmó Frigerio.
Añadió que esa propuesta debería garantizar "que no vamos a volver atrás" y traducir electoralmente, la demanda mayoritaria expresada por la sociedad.
El respaldo a Diego Santilli y una nueva etapa con la Nación
En otro tramo de la entrevista, Frigerio respaldó el desembarco de Diego Santilli como jefe de Gabinete y consideró que el cambio puede abrir una nueva etapa en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.
Según explicó, la experiencia política del flamante funcionario y su capacidad para construir consensos facilitarán la coordinación con los gobernadores en una etapa que definió como decisiva para concluir obras públicas, avanzar con reformas estructurales y resolver demandas que permanecen pendientes desde hace tiempo. "Diego Santilli ha probado en su trayectoria su capacidad de generar consenso y de gestionar", afirmó.
También destacó que mantiene un vínculo cercano con la mayoría de los mandatarios provinciales, una condición que, a su entender, permitirá "trabajar mejor en equipo" durante el tramo final del mandato presidencial.
Las PASO y el debate sobre el sistema electoral
Otro de los ejes de la entrevista giró en torno al futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un tema que comenzó a instalarse nuevamente en la agenda política nacional tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete.
Aunque evitó reducir la tarea del nuevo funcionario exclusivamente a ese debate, Frigerio consideró que existe un consenso social para discutir modificaciones al sistema electoral y sostuvo que el Congreso debe asumir esa responsabilidad. "Yo no creo que esa sea la misión que tiene Santilli en estos 18 o 20 meses que quedan de gestión. Me parece que es mucho más que eso. Es solamente una cuestión vinculada a lo electoral", afirmó.
El mandatario recordó que organizar una elección implica un importante costo económico y puso como ejemplo el caso entrerriano. "En la provincia de Entre Ríos son 5.000 millones de pesos, más o menos, lo que sale una elección y claramente hay otras prioridades", sostuvo, al tiempo que planteó que los partidos políticos deberían encontrar mecanismos propios para definir sus candidaturas sin trasladar ese costo al Estado.
"La política tiene que escuchar a la ciudadanía"
Frigerio evitó pronunciarse de manera categórica sobre una eventual eliminación definitiva de las PASO, aunque sí respaldó la necesidad de debatir el tema en el Congreso Nacional. "No sé bien qué se está discutiendo concretamente o qué se va a terminar de definir, si una suspensión o una eliminación", aclaró, antes de señalar que las primarias no constituyen necesariamente una mala herramienta institucional. "Quizás en otro contexto no. No creo que sean una mala herramienta o, por lo menos, una herramienta que puede ser perfectible", expresó.
Sin embargo, sostuvo que el contexto económico y el reclamo social obligan a revisar el mecanismo. "Dado el contexto y dada también la mayoritaria definición de la gente como para hacer algo con las PASO, creo que corresponde que la política escuche a la ciudadanía y actúe en consecuencia", afirmó.
El liderazgo de Milei y el respaldo al Gobierno nacional
Frigerio también fue consultado acerca de las afirmaciones de Diego Santilli, quien había señalado que el liderazgo político del oficialismo nacional corresponde al presidente Javier Milei.
Lejos de abrir una discusión interna dentro del PRO, el gobernador respondió que hoy esa no constituye la cuestión central. "No creo que sea algo que esté hoy en discusión", respondió cuando le preguntaron si compartía esa definición.
Más que detenerse en los liderazgos partidarios, el mandatario provincial insistió en la necesidad de acompañar la gestión nacional por la responsabilidad institucional que tienen las provincias. "Hoy hay un presidente de la Nación al que todos necesitamos que le vaya bien", afirmó.
Luego profundizó esa idea al asegurar que la política argentina atraviesa una fuerte división entre quienes colaboran para que el Gobierno tenga éxito y quienes, según su visión, buscan permanentemente el fracaso de la administración nacional. "Creo que gran parte de la política argentina hoy se divide entre quienes quieren que le vaya bien al Gobierno y quienes hacen todo lo posible para que le vaya mal. A mí me van a encontrar siempre en el primer grupo", sostuvo.
Explicó además que esa postura no responde únicamente a una afinidad política, sino a las responsabilidades que ejerce como gobernador.
"Tengo enormes responsabilidades en mi provincia y necesito que a la Argentina le vaya bien para que también a los entrerrianos nos vaya mejor", expresó.
La agenda pendiente entre Nación y las provincias
Más allá de las definiciones electorales, Frigerio aprovechó la entrevista para enumerar los temas que los gobernadores continúan negociando con el Gobierno nacional. Entre ellos mencionó la continuidad de obras estratégicas para Entre Ríos, especialmente las vinculadas a la infraestructura vial.
El mandatario destacó los avances registrados en la concesión de la Autovía 14 y señaló que espera definiciones respecto de la futura concesión de la Ruta Nacional 18, corredor que une Concordia con Paraná, además de otros tramos de la Ruta Nacional 12.
Según explicó, esas obras forman parte de una agenda compartida con otras provincias y representan una condición necesaria para mejorar la competitividad y el desarrollo productivo regional.
Reclamos por la Caja de Jubilaciones y apoyo a las reformas
Otro de los reclamos planteados por Frigerio estuvo vinculado a la compensación que la Nación debe afrontar con las provincias que nunca transfirieron sus cajas previsionales. El gobernador recordó que Entre Ríos integra ese grupo, junto con Santa Fe, Córdoba y otras jurisdicciones, y señaló que esa discusión continúa abierta con las autoridades nacionales.
Asimismo, confirmó que mantuvo una reunión de trabajo con Diego Santilli durante su visita a Buenos Aires para avanzar sobre esos temas y abordar también la reforma previsional que impulsa actualmente la administración entrerriana.
Frigerio sostuvo que puso al tanto al nuevo jefe de Gabinete sobre el alcance de esa transformación y reiteró la disposición de su gobierno para acompañar las reformas nacionales que permitan consolidar el crecimiento económico. "Nosotros estamos emprendiendo una reforma del sistema jubilatorio en la provincia y también le transmití al nuevo jefe de Gabinete lo que eso implica", explicó.