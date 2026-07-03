Paraná suscribió un compromiso con AMIA por la memoria y contra la impunidad

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, suscribió una declaración conjunta por la memoria, la justicia y contra la impunidad que persiste en la causa que investiga el ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) del 18 de julio de 1994.
El documento fue rubricado por 49 intendentes de distintas provincias argentinas. La firma se realizó en el marco del Encuentro Federal por la Memoria, una iniciativa impulsada por el Vaad Hakehilot, la Federación de Comunidades Judías Argentinas, que buscó, según remarcaron sus organizadores, “federalizar” el reclamo de justicia más allá del ámbito porteño.
Al respecto, Romero indicó que “a 32 años del atentado de la AMIA, con la presencia de intendentes del país, suscribimos un compromiso de seguir buscando justicia y comprometernos para evitar hacia el futuro todos los actos de discriminación, el antisemitismo y las formas de violencia que se ejercen en nuestras sociedades”.
En ese sentido, apuntó que “desde los municipios se puede hacer mucho en lo educativo, en los espacios públicos, velando por los derechos y la dignidad del otro”.
En representación de la AMIA, su presidente, Osvaldo Armoza, agradeció la presencia de los jefes comunales y de los referentes de las comunidades judías de todo el país y subrayó el valor político de ampliar la base territorial del reclamo. “Esta jornada demuestra que, más allá de las distancias y las diferencias políticas, hay valores que nos unen. Nos convoca una causa común: mantener viva la memoria y seguir pidiendo, con firmeza, que termine la impunidad que persiste desde hace 32 años en la causa que investiga el ataque terrorista contra la AMIA”, sostuvo. Armoza remarcó que los intendentes presentes serán “portadores de este mensaje y testigos de este compromiso”, y que sostener la memoria activa es “una responsabilidad colectiva” que debe alcanzar a todo el país.
El documento
Los abajo firmantes, participantes del Encuentro Federal por la Memoria, realizado el 1° de julio de 2026 en la sede de Pasteur 633, en el marco de los 32 años del atentado terrorista perpetrado contra la AMIA, expresan su firme compromiso con la implementación y sostenimiento de las siguientes acciones.
“Impulsar y acompañar iniciativas orientadas a visibilizar la persistente impunidad en la causa, reafirmando el reclamo de justicia y el homenaje permanente a las 85 víctimas fatales del atentado del 18 de julio de 1994.
“Promover políticas y acciones que fortalezcan la paz, la plena vigencia de los derechos humanos y la convivencia en la diversidad, consolidando el ejercicio de la memoria colectiva como resguardo frente a toda forma de odio y discriminación.
“Garantizar el rol estratégico de la educación como herramienta fundamental para la transmisión de valores de respeto, diálogo y solidaridad, y para la formación de nuevas generaciones conscientes de las consecuencias del terrorismo en la sociedad.
“Desarrollar e implementar programas y proyectos en los ámbitos social, cultural y educativo que contribuyan a la prevención y erradicación del antisemitismo y la xenofobia, promoviendo una cultura de respeto y entendimiento mutuo”.
“Reafirmar la importancia de una administración de justicia independiente, eficaz y transparente como pilar esencial del sistema republicano y condición necesaria para la consolidación de una sociedad justa y equitativa.”