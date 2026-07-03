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Sociedad Correspondiente a julio de 2026

El Instituto Becario informó el nuevo cronograma de pagos de becas provinciales en tres tramos

El Instituto Becario Provincial informó las fechas de los tres tramos, en los que se abonará el beneficio correspondiente a julio de 2026 a más de 11.000 estudiantes. Como es habitual, el cronograma se cumplimentará por finalización de DNI.

3 de Julio de 2026
Nuevo cronograma de pagos de becas provinciales.
Nuevo cronograma de pagos de becas provinciales. Foto: (IB).

El Instituto Becario Provincial informó las fechas de los tres tramos, en los que se abonará el beneficio correspondiente a julio de 2026 a más de 11.000 estudiantes. Como es habitual, el cronograma se cumplimentará por finalización de DNI.

Nuevo cronograma de pagos de becas. El Instituto Becario Provincial informó las fechas de los tres tramos, en los que se abonará el beneficio correspondiente a julio de 2026 a más de 11.000 estudiantes. Como es habitual, el cronograma se cumplimentará por finalización de DNI y a través del Banco Entre Ríos.

 

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, subrayó que "la comisión evaluadora continúa trabajando en el análisis de solicitudes nuevas y renovaciones. Asimismo, en el presente calendario ya comenzarán a percibir su beca estudiantes terciarios y universitarios".

 

Cabe señalar que "los beneficiarios que se incorporan reciben de manera retroactiva los meses correspondientes, para equipararse a los calendarios estipulados por nuestro Instituto. En ese sentido, las becas de secundario se abonan desde mayo, y las de superior desde junio", explicó el director.

 

Nuevo cronograma

 

"Este cronograma ya incluye a más de 11.000 becados, superando los 700 millones de inversión en el presente mes, pero periódicamente vamos actualizando los listados", dijo el funcionario.

 

Finalmente, remarcó que "es una etapa de mucho trabajo y como equipo estamos muy comprometidos para dar respuesta a las solicitudes de los estudiantes y sus familias. La inscripción por la APP / Web ha abierto nuevas posibilidades, pero también nuevos desafíos que hemos asumido rápidamente", concluyó Berdiñas.

 

Cronograma julio

 

Lunes 6: DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.

Martes 7: DNI finalizados en 4, 5 y 6.

Miércoles 8: DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Temas:

Instituto Becario Entre Ríos becas cronograma de pagos
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