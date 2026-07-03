Con bailes, sorteos y un “Messi” sorpresa, una escuela de Paraná celebró la Independencia

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Del Centenario realizó un acto anticipado por el 9 de Julio con alumnos de ambos turnos, danzas tradicionales, participación de las familias y una divertida aparición de un imitador de Lionel Messi que revolucionó a los chicos, registró Elonce.
La Escuela Primaria N°1 "Del Centenario" de Paraná celebró este viernes de manera anticipada el Día de la Independencia con un acto que reunió a estudiantes de los turnos mañana y tarde, docentes y familias en una jornada cargada de música, danzas tradicionales y actividades recreativas.
La propuesta permitió unificar por primera vez a toda la comunidad educativa en un mismo festejo, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y compartir una fecha patria entre todos los alumnos.
La directora de la institución, Eugenia Hergenreder, destacó la convocatoria y explicó que la iniciativa surgió para "hacer cosas juntos y para todos los chicos".
"Este año decidimos hacerlo en conjunto. La escuela es una sola y la idea es que podamos congeniar y hacer cosas juntos para todos los chicos", expresó al explicar que la decisión de reunir a ambos turnos respondió a la intención de consolidar el trabajo colectivo dentro de la institución educativa.
Además, remarcó que el Día de la Independencia invita a reflexionar sobre la construcción colectiva del país. "Debemos seguir trabajando juntos por nuestra patria, como lo hicieron nuestros próceres en su momento", sostuvo en diálogo con Elonce.
Cómo se trabaja el valor de la independencia
Consultada sobre la enseñanza de los valores patrios, Hergenreder explicó que el concepto de independencia se aborda diariamente en las aulas.
Indicó que los contenidos forman parte de las propuestas de Ciencias Sociales y de los lineamientos pedagógicos establecidos por el Consejo General de Educación.
"Trabajamos qué significa la independencia, ser argentinos, defenderla y construir un país para seguir siendo libres", señaló.
La sorpresa de "Messi" revolucionó a los alumnos
Uno de los momentos más esperados del acto fue la aparición de un personaje caracterizado como Lionel Messi, que sorprendió a los estudiantes y se convirtió en el centro de todas las fotografías.
Según contó la directora, la idea era mantener la sorpresa hasta el final, aunque la expectativa de los chicos hizo imposible ocultar su presencia.
Durante la jornada también se realizó el sorteo de una rifa organizada por la cooperadora escolar, con el acompañamiento de las familias.
Como parte de las actividades para recaudar fondos, la cooperadora escolar organizó una venta de empanadas que tuvo una excelente respuesta de la comunidad educativa.
Desde el puesto gastronómico informaron que lograron vender 30 docenas, a un valor de 18.000 pesos cada una. "Vendimos todo, nos quedamos cortos. Fue un trabajo de la cooperadora, de los padres y también de las docentes que colaboran muchísimo", señalaron.
La celebración concluyó con las tradicionales danzas patrias, la participación de las familias y un clima festivo que marcó el inicio del receso invernal para la comunidad educativa.