Anunciaron el cronograma de pago de julio de las becas provinciales

Las becas provinciales correspondientes a julio se abonarán entre el lunes 6 y el miércoles 8, en tres tramos organizados según la finalización del DNI. El Instituto Becario Provincial informó que el cronograma alcanza a más de 11.000 estudiantes de Entre Ríos y los pagos se realizarán a través del Banco Entre Ríos.

El primer tramo se cumplirá el lunes 6 de julio para titulares con DNI finalizado en 0, 1, 2 y 3. El martes 7 cobrarán quienes tengan documentos terminados en 4, 5 y 6, mientras que el miércoles 8 será el turno de los beneficiarios con DNI finalizado en 7, 8 y 9.

El pago incluye a estudiantes de nivel secundario y superior. En esta oportunidad, además, comenzarán a percibir el beneficio alumnos terciarios y universitarios que fueron incorporados luego de la evaluación de nuevas solicitudes y renovaciones.

El director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, indicó que la comisión evaluadora continúa con el análisis de las presentaciones. “En el presente calendario ya comenzarán a percibir su beca estudiantes terciarios y universitarios”, señaló.

Cuánto cobran los beneficiarios

Las becas provinciales mantienen los montos actualizados desde mayo, luego de la suba del 30% aplicada a cada una de las modalidades. Los estudiantes secundarios perciben $50.000, los terciarios $70.000 y los universitarios $100.000.

Berdiñas explicó que quienes se incorporan al sistema reciben de manera retroactiva los meses que correspondan para equiparar sus pagos con el calendario habitual. En el caso de los estudiantes secundarios, la acreditación contempla los meses desde mayo; para los niveles terciario y universitario, desde junio.

El funcionario afirmó que el cronograma actual ya contempla a más de 11.000 becados.

El cronograma completo de julio

Para las becas provinciales, el pago de julio quedó establecido de la siguiente manera: el lunes 6 cobrarán los titulares con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; el martes 7, aquellos finalizados en 4, 5 y 6; y el miércoles 8, los documentos terminados en 7, 8 y 9.

El Instituto Becario recordó que los depósitos se realizan mediante el Banco Entre Ríos y recomendó a los estudiantes y sus familias consultar la información registrada en los canales oficiales del organismo ante dudas sobre la acreditación o la incorporación al beneficio.