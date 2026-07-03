Más de 150 alumnos del CAE emocionaron con un multitudinario Pericón Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes de la escuela secundaria del Club Atlético Estudiantes protagonizaron una puesta en escena por el Día de la Independencia. El tradicional Pericón Nacional reunió a todo el nivel secundario y cerró un emotivo acto que incluyó comidas típicas y reflexiones sobre el valor de la libertad.
Más de 150 alumnos de la escuela secundaria del Club Atlético Estudiantes (CAE) protagonizaron este viernes una emotiva representación del Pericón Nacional en la cancha de rugby de la institución, en el marco de los actos por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, que se conmemora cada 9 de julio.
La propuesta reunió a estudiantes de sexto año, quienes, vestidos con trajes tradicionales y pañuelos celestes y blancos, dieron vida a una de las danzas más representativas del país frente a docentes, familias y compañeros.
Un acto para celebrar la patria y la construcción de los valores
La directora del nivel secundario, Susana Hernández, destacó que el objetivo de la ceremonia fue mucho más que recordar una fecha histórica. "Siempre buscamos que el acto del 9 de Julio tenga este sentido. Para nosotros es muy importante que los chicos tengan en cuenta todo lo que esto significa: la independencia de pensamiento, de la palabra y de las decisiones. A la patria se la tiene que celebrar", expresó.
La jornada incluyó además comidas típicas y una explicación sobre el contexto histórico de 1816, para acercar a los estudiantes al significado de la declaración de la Independencia.
Desde la institución remarcaron que el sentido de la independencia también se trabaja diariamente dentro de las aulas. "Ser responsables de sus actos, cumplir con los horarios, estudiar y asumir las consecuencias de cada decisión también forma parte de construir ciudadanos libres", sostuvo Hernández. En ese sentido, explicó que cada proyecto escolar busca fomentar el pensamiento crítico y la responsabilidad en los alumnos.
Un Pericón que ya es tradición
El profesor encargado de la coreografía, Sebastián Luque, señaló a Elonce que este fue el segundo año consecutivo en que toda la secundaria bailó el Pericón Nacional de manera conjunta, una propuesta que ya comienza a consolidarse como tradición institucional.
"No son chicos bailarines de ballet. Ver a toda una escuela haciendo el Pericón es muy gratificante y emocionante", manifestó.
Para concretar la puesta en escena, cada curso ensayó de manera individual y luego realizaron un ensayo general en la cancha de rugby del club, espacio cedido especialmente para el acto.
El pabellón celeste y blanco, el momento más esperado
Entre las figuras de la danza, el docente destacó especialmente la formación del pabellón nacional. "Cuando formamos los pañuelos celestes y blancos creo que es la parte más atractiva. Ahí se arma nuestra bandera y el '¡Viva la Patria!' surge espontáneamente y de forma genuina, no hace falta ensayarlo", explicó.
Agregó que el contexto del Mundial de fútbol también ayudó a fortalecer el sentimiento de pertenencia entre los estudiantes. "El nacionalismo está más vigente que nunca y aprovechamos esas situaciones para reforzar los valores patrios", señaló.
Los estudiantes compartieron sus emociones
Los propios alumnos coincidieron en que la experiencia fue especial por la posibilidad de compartirla con toda la comunidad educativa. "Es muy lindo porque bailás con todos tus amigos y disfrutás del día", expresó Pancho, uno de los estudiantes participantes.
Otro alumno agregó: "Es mucho más lindo pasar el 9 de Julio así, entre todos, con los profesores. Es una experiencia hermosa".
Un cierre especial para los alumnos de sexto año
Para quienes cursan el último año de la secundaria, la celebración tuvo un significado adicional. "Es nuestro último 9 de Julio, nuestro último disfraz de paisana y nuestra última decoración de las aulas. Es muy gratificante y emocionante vernos a todos juntos", contó Valentina, estudiante de sexto año.
Su compañera Emma coincidió en que este tipo de actividades fortalecen el vínculo entre los estudiantes. "Estas actividades nos unen mucho como grupo y también nos permiten conocernos entre todos los cursos. Es muy emotivo", sostuvo.
El acto concluyó con el multitudinario Pericón Nacional y el tradicional grito de "¡Viva la Patria!", en una jornada marcada por la emoción, la participación de toda la comunidad educativa y el compromiso de mantener vivas las tradiciones argentinas.