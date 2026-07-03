La Municipalidad lanzó la segunda etapa del Plan Calle a Calle: Bajada Grande será el punto de partida

Fue presentada este jueves, la segunda etapa del Plan Calle a Calle, un programa integral de recuperación de la infraestructura vial que tendrá su punto de partida en Bajada Grande. Las obras comenzarán en los próximos días y luego se extenderán a otros sectores de la ciudad.
La nueva etapa del plan de recuperación vial contempla intervenciones en tramos estratégicos de la ciudad. Con financiamiento 100 % municipal y ejecución con mano de obra propia, las primeras obras se realizarán en Bajada Grande y Croacia Sur para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la accesibilidad.
Durante la presentación, la Presidenta Municipal explicó que el plan fue definido, a partir de un relevamiento realizado por las distintas áreas del Municipio para identificar las necesidades más urgentes de cada barrio. "Vinimos con todo el gabinete y algunos concejales porque el seguimiento lo vamos a hacer entre todos. Los voy a comprometer a estar presentes viendo como se desarrolla el plan", expresó Romero.
La Intendenta remarcó, además, que las obras se ejecutarán con recursos íntegramente municipales. "Son fondos 100 % paranaenses. Esperamos que la ciudadanía interprete el esfuerzo que se hace. Tenemos muchas demandas que tratamos de cumplir dentro de nuestras responsabilidades, sin privar a los vecinos de obras como estas", sostuvo.
En esta primera intervención se ejecutarán 15 cuadras nuevas de pavimento y mejoras en aproximadamente 100 cuadras de Bajada Grande. El proyecto contempla las particularidades del sector, la compleja topografía del barrio y la necesidad de garantizar mejores condiciones de accesibilidad.
El viceintendente, David Cáceres, destacó: “Estamos en un barrio muy característico de la ciudad, con una identidad muy marcada. Hace algunos días celebramos el aniversario de Paraná y fue justamente aquí donde comenzó a poblarse la ciudad. Bajada Grande tiene una geografía muy particular. Cuando empezamos a recorrer la ciudad junto a la intendente Rosario Romero, caminamos cada una de sus calles y conocimos de primera mano las dificultades que enfrentan los vecinos”.
Luego agregó: “Hoy estamos cumpliendo ese compromiso a través del Plan Calle a Calle, con una fuerte presencia del Estado municipal. Ahora faltaba lo primordial: mejorar las calles. Ya comenzaron los trabajos de mantenimiento y ahora avanzaremos con la pavimentación de 15 cuadras, tal como lo anunció la presidenta municipal."
El Plan Calle a Calle prioriza intervenciones en calles con problemas de transitabilidad, sectores con dificultades para el ingreso de ambulancias y servicios de emergencia, zonas con inconvenientes de escurrimiento y conexiones estratégicas para la circulación cotidiana.
Una respuesta a una demanda histórica
El presidente de la comisión vecinal Bajada Grande, Gastón Bataglia, destacó el esfuerzo del Municipio para concretar las obras. "Es un trabajo en conjunto entre nosotros y todas las secretarías para avanzar sobre las problemáticas de los vecinos y construir una sociedad con desarrollo y crecimiento", afirmó.
Por su parte, la presidenta de la comisión vecinal Croacia Sur, Gabriela Alem, manifestó la emoción de los vecinos por el inicio de las obras luego de muchos años de espera, y valoró que el barrio haya sido incorporado como una de las primeras intervenciones de esta nueva etapa.
Del acto participaron concejales, funcionarios municipales, presidentes de distintas comisiones vecinales y representantes de instituciones educativas, sanitarias y deportivas.
Recuperación sostenida de la red vial
La segunda etapa consolida el objetivo del Plan Calle a Calle: recuperar de manera sostenida la red vial de Paraná, llegando donde más se necesita y mejorando la calidad de vida de los vecinos. Contempla la intervención en cuadras y tramos viales mediante obras de pavimentación, reasfaltado, cordón cuneta, perfilado, nivelación, mejorado de calles y optimización del escurrimiento pluvial.
Tras el inicio en Bajada Grande y Croacia Sur, el plan continuará en los barrios Francisco Ramírez, Gaucho Rivero, Malvinas Argentinas, Independencia, José Rondeau, Universitario, Ricardo Güiraldes, Villa del Parque, Santa Lucía, Loreto, Los Gobernadores y Los Paraísos.
Esta nueva etapa se apoya en el trabajo desarrollado durante el último año, período en el que el Municipio pavimentó 84 cuadras, ejecutó más de 2000 reparaciones de baches con asfalto en frío y con asfalto caliente, reconstruyó 200 paños de hormigón, intervino en 190 cámaras pluviales y realizó tareas de mantenimiento en 10 kilómetros de arroyos y cuencas abiertas para optimizar el escurrimiento del agua.
Además, puso en funcionamiento la planta municipal de producción de asfalto en frío, una herramienta estratégica que fortaleció la capacidad operativa del Municipio, redujo costos y permitió brindar respuestas más rápidas a las demandas de los vecinos.