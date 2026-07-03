Ordenaron frenar el vuelco de residuos en un área natural protegida de Entre Ríos

Ambiente dispuso el cese preventivo de actividades en Villa Paranacito tras detectar presuntas irregularidades. Investigan posibles infracciones a la normativa ambiental vigente.
Tras constatar presuntas irregularidades ambientales durante una inspección realizada el 29 de junio, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso el cese preventivo y transitorio de toda actividad de disposición, vuelco o vertido de residuos en un sector ubicado en la localidad de Villa Paranacito, departamento Islas del Ibicuy.