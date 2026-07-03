“Perseverar e insistir”, la clave de emprendedora que cautiva con sus tortas asadas rellenas

Las tortas asadas rellenas se transformaron en una propuesta gastronómica diferente en Paraná de la mano de Celeste Montero, una emprendedora que, junto a su familia, apostó por innovar un clásico de los días fríos. Lo que comenzó con la venta de tortas fritas y churros hoy ofrece una amplia variedad de sabores que conquistó a los clientes e incluso se viralizó en redes sociales.

El puesto funciona en distintos puntos de la ciudad y combina la elaboración artesanal con nuevas recetas que surgieron casi por casualidad y que hoy son las más buscadas.

"A mí me encanta hacer torta asada. Un mediodía teníamos hambre, compramos fiambre y se nos ocurrió rellenarla con jamón y queso. Ahí empezó todo", recordó Celeste.

De una receta casera a un éxito entre los clientes

El primer sabor relleno fue el de jamón y queso, pero con el tiempo llegaron nuevas propuestas. Luego incorporaron la versión con milán y queso y, más recientemente, una combinación de batata y queso, que se volvió viral tras la publicación de un video en redes sociales.

El emprendimiento ya trabaja en nuevas incorporaciones. Entre las opciones que evalúan sumar aparecen una versión caprese, con tomate, albahaca y queso, otra con rúcula, y una alternativa dulce rellena con dulce de leche.

“Queremos ofrecer algo diferente e innovar un poco con lo que es la venta, que está un poco complicado”, fundamentó a Elonce.

Un trabajo familiar que crece cada día

Celeste no está sola. El emprendimiento es completamente familiar y cuenta con la colaboración de su hermano Mario, Nahuel y su hermana, quien se suma durante el mediodía.

Además, durante las vacaciones de invierno también colaborará su hijo Amir, de siete años, quien ya se hizo conocido en redes sociales tras aparecer ayudando a su mamá en el puesto. "Él viene viendo a la mamá trabajar desde siempre. Le encanta sentirse útil y me acompaña porque quiere hacerlo", relató.

La emprendedora explicó que nunca obliga a su hijo a trabajar y que simplemente disfruta compartir tiempo con ella mientras atienden el negocio. “Él lo hace de todo corazón y recontento. Le encanta sentirse útil y feliz de poder ayudar”, contó.

Hasta 60 tortas asadas por jornada

El crecimiento de la demanda hizo que el emprendimiento pasara de elaborar apenas diez tortas asadas comunes a producir alrededor de 60 por jornada, entre las tradicionales, saborizadas y rellenas.

En una buena jornada venden aproximadamente:

-30 tortas rellenas (jamón y queso, milán y queso, y batata con queso).

-20 tortas saborizadas.

-10 tortas comunes.

"Arrancamos haciendo diez tortas comunes y había días que no vendíamos ninguna. Todo es perseverancia, insistir y seguir adelante", afirmó.

Nuevos productos y apoyo a otros emprendedores

Además de ampliar la carta de sabores, Celeste comenzó a incorporar productos de otros emprendedores locales, quienes dejan panificados y especialidades en consignación para ampliar la oferta del puesto.

"No busco sacar ganancia de esos productos. La idea es que haya más variedad y ayudarnos entre todos", explicó.

También adelantó que próximamente ofrecerán la denominada "hamburtilla", una especie de hamburguesa preparada con torta asada en lugar de pan y rellena con carne, queso, jamón, tomate, lechuga y otros ingredientes.

Dónde encontrarlos

Actualmente el emprendimiento trabaja:

-Lunes, miércoles y viernes: calles Ambrosetti y Solanas, desde la mañana.

-Martes y jueves: en avenidas Provincias Unidas y Francisco Ramírez, de 16 a 20.30 aproximadamente.

Los precios vigentes son:

-Torta asada común: $3.500.

-Saborizada: $4.500.

-Rellena: $5.500.

Los pedidos pueden realizarse a través de Instagram en @sinrumbo_parana o al teléfono 3435064042.

“Perseverar e insistir”, la clave de emprendedora que cautiva con sus tortas asadas rellenas

Una apuesta que nació del esfuerzo

Celeste aseguró que el camino no fue sencillo y recordó que atravesaron distintos inconvenientes antes de consolidar el proyecto. "Nos han pasado todas, con el carrito, con el gas y con muchas otras cosas, pero hay que seguir insistiendo. Las cosas llegan con perseverancia", concluyó.