Últimas Vacaciones de Invierno: 1.200 estudiantes celebraron el "UVI" sin incidentes en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Policía informó que la tradicional celebración de Últimas Vacaciones de Invierno (UVI) transcurrió con normalidad en Paraná, supo Elonce. Las bajas temperaturas favorecieron que los festejos se desarrollaran dentro de un local bailable y sin disturbios en la vía pública.
El festejo conocido como Últimas Vacaciones de Invierno (UVI) de los estudiantes que cursan el último año de la escuela secundaria se desarrolló con normalidad en Paraná. Según informó la Policía, alrededor de 1.200 jóvenes participaron de los festejos durante la madrugada de este viernes, sin que se registraran incidentes, peleas ni disturbios.
Al respecto, la subjefa de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Cecilia Galiano, realizó un balance positivo del operativo de prevención desplegado durante la noche.
La funcionaria explicó que la mayor concentración de estudiantes se produjo en un local bailable ubicado en la zona de calle Thompson, donde los festejos se desarrollaron a puertas cerradas.
Sin inconvenientes en la vía pública
Galiano indicó que, más allá del desplazamiento de grupos de jóvenes hacia el boliche, no hubo situaciones que demandaran intervención policial.
"Durante la noche transcurrió todo con normalidad. Sabíamos que iba a abrir un boliche en la zona de Thomson y los chicos se juntaron allí, dentro del local. En la vía pública no hubo mayores inconvenientes", señaló.
La funcionaria consideró que las bajas temperaturas también influyeron para que los estudiantes eligieran permanecer en espacios cerrados en lugar de realizar festejos al aire libre.
"Las condiciones climáticas seguramente hicieron que los chicos no realizaran las celebraciones habituales en exteriores", explicó.
Sin peleas ni excesos
La Policía también confirmó que no se registraron hechos vinculados con peleas, disturbios o consumo excesivo de alcohol, tanto en los alrededores como en el interior del establecimiento.
"No hubo registros de peleas en la vía pública ni tampoco dentro del local comercial", aseguró Galiano.
En cuanto a la convocatoria, precisó que durante la madrugada participaron aproximadamente 1.200 jóvenes, aunque el ingreso y la salida fueron escalonados.
"Se contabilizaron unos 1.200 jóvenes, aunque no estuvieron todos al mismo tiempo. Cerca de las cuatro de la mañana ingresaban algunos mientras otros ya se retiraban", detalló.
Participaron alumnos de distintos colegios
Si bien la Policía no llevó un registro preciso de las instituciones presentes, estimó que participaron estudiantes de más de una decena de establecimientos educativos.
"No tenemos un registro exacto, pero seguramente participaron más de diez instituciones y, en su mayoría, eran colegios privados", indicó la subjefa de Operaciones.
Finalmente, Galiano calificó como positivo el desarrollo de la celebración. "Podemos decir que fue una noche con un resultado positivo", concluyó.