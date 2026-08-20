Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas de libros

La Feria del Libro desarrollada durante cuatro jornadas en Sala Mayo registró la venta estimada de 6.289 ejemplares. Más de 14.000 visitas pasaron por el evento y el movimiento económico dentro del predio superó los $143 millones.
La Feria del Libro Paraná Lee generó cerca de $137 millones en ventas para librerías y editoriales durante las cuatro jornadas desarrolladas del 14 al 17 de agosto en Sala Mayo. Así lo determinó un relevamiento realizado por la Municipalidad de Paraná para medir la concurrencia y el impacto económico del evento.
Según el estudio elaborado por la Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Hacienda y Producción, con colaboración de Turismo Municipal, se estima que los visitantes adquirieron 6.289 libros por un monto de $136.951.055. El cálculo se realizó a partir de las compras declaradas por las personas encuestadas y del precio promedio por ejemplar informado por librerías y editoriales.
Los datos reflejaron además una importante convocatoria. La XIV edición de Paraná Lee contabilizó 14.226 visitas, correspondientes a unas 12.647 personas distintas, ya que parte del público concurrió durante más de una jornada. El sábado y el domingo concentraron el 63% de la asistencia total.
El impacto económico de Paraná Lee
El relevamiento destacó el doble impacto de la feria como política cultural y como espacio de fortalecimiento de la actividad económica relacionada con el libro. A la circulación de lectores, escritores y sellos editoriales se sumaron las ventas generadas directamente durante los cuatro días.
El movimiento también alcanzó a otros sectores. El 45% de los visitantes aseguró haber realizado consumos adicionales, principalmente en gastronomía, productos de emprendedores y artesanías. Los emprendedores instalados en inmediaciones de Sala Mayo informaron ventas por otros $6,8 millones.
Al sumar ambos conceptos, el movimiento económico relevado dentro del ámbito de Paraná Lee llegó a $143.751.055. La cifra, sin embargo, es parcial: no contempla los gastos efectuados fuera del predio en alojamiento, transporte y gastronomía, cuyo impacto será calculado posteriormente.
Turistas que llegaron por la Feria del Libro
Otro de los indicadores registrados fue la presencia de visitantes provenientes de otras localidades. Casi uno de cada cinco asistentes llegó desde fuera de Paraná y, entre quienes viven fuera del Gran Paraná, el 34,6% afirmó que la feria fue específicamente el motivo de su viaje.
El relevamiento también midió la experiencia del público: el 99,6% de los asistentes realizó una valoración positiva, mientras que la calificación promedio alcanzó los 9,09 puntos sobre 10.
Desde el Municipio aclararon que la estimación económica debe considerarse como un valor de referencia, calculado mediante encuestas, conteos de afluencia y los precios promedio informados por editoriales y librerías. Los resultados muestran, no obstante, el impacto cultural, turístico y comercial alcanzado por la XIV Feria del Libro Paraná Lee.