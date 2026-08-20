De la cancha al campo: Leonardo Ponzio contó su experiencia como productor agropecuario

Leonardo Ponzio mostró su faceta como productor agropecuario durante su visita a la ciudad de Paraná, donde participó este jueves del lanzamiento de la campaña Agro 2026-2027 de IAPSER Seguros. El exfutbolista, volante y referente de River Plate llegó al Mirador TEC para brindar una charla en la que vinculó las experiencias acumuladas durante su carrera deportiva con su presente relacionado con el campo.

Antes de su disertación, Ponzio dialogó con Elonce y explicó que su relación con la producción agropecuaria tenía raíces familiares. También se refirió a las principales preocupaciones que atraviesan al sector, entre ellas el clima, las condiciones del mercado y las políticas que adopten los gobiernos para la actividad.

“Contento de venir a Paraná, donde tengo amigos, estamos con un nuevo producto y acompañando a IAPSER”, expresó, y además mencionó que aprovechará la oportunidad para jugar al fútbol en la ciudad.

Del fútbol al campo: la experiencia de Ponzio

La participación de Ponzio tuvo como objetivo compartir las herramientas que incorporó durante su extensa carrera profesional y explicar cómo algunas de ellas pudieron trasladarse a otros ámbitos de su vida, entre ellos la actividad agropecuaria.

“IAPSER es un seguro, y uno siempre contrata para el campo, desde esa experiencia voy a reflejar lo que uno hizo en el mundo del fútbol en lo colectivo”, explicó sobre el contenido de su exposición.

En ese sentido, puso especial énfasis en las instituciones que formaron parte de su trayectoria. “Yo creo que uno habla siempre de las instituciones donde uno perteneció, de lo que dejó y lo que le dejaron también para cómo transitar en la vida”, manifestó.

Ponzio sostuvo que las experiencias adquiridas dentro de organizaciones de gran magnitud podían aplicarse posteriormente a situaciones cotidianas y laborales. “Todo esto hay que llevarlo a la vida de uno para transitar y para poder ejercer el lugar donde ocupe cada uno de la mejor manera”, señaló.

“Trabajar en equipo”, una enseñanza que llevó al agro

Al ser consultado específicamente sobre las herramientas adquiridas durante su etapa como futbolista que ahora utiliza en el sector agropecuario, Ponzio no dudó en destacar el valor del trabajo colectivo.

“Trabajar en equipo. El fútbol se trabaja en equipo, pero después tenés a nivel dirigencial, a nivel institución, y a nivel que es una pasión, en ese momento vos manejás pasiones y atrás hay un trabajo”, afirmó.

El exjugador consideró que aprender a delegar y establecer objetivos comunes resultó fundamental tanto dentro como fuera de una cancha. En ese sentido, remarcó que los proyectos requieren de distintas personas y estructuras para poder sostenerse.

“Entendí que todo solo uno lo puede hacer. La verdad que hay que depender también de cierto organismo para sostenerse y tener una idea clara, que donde la idea está clara y se ratifica día a día es mejor”, expresó.

Las preocupaciones de los productores agropecuarios

Ponzio también analizó el escenario que enfrentan quienes trabajan en el campo. Entre los factores que condicionan la actividad mencionó al clima, las variaciones del mercado y las decisiones gubernamentales vinculadas con el sector.

“El campo siempre se está pensando en el día a día del clima, del mercado, del mismo gobierno en sí, pero es parte de lo que ya vivimos cotidianamente. Yo soy familia de campo de toda la vida, y lo he escuchado siempre en la mesa”, recordó.

Frente a esas dificultades, el exfutbolista destacó una característica que, a su entender, distingue al productor: “Si algo tenemos es la resiliencia al trabajo, al poder estar siempre, a darle vuelta a la cuestión, porque realmente sale todo de la tierra y yo creo que a la tierra cuando uno más le da, más beneficio tiene, así que hay que cuidar”.

Una historia familiar vinculada al campo

Aunque su figura quedó estrechamente relacionada con el fútbol profesional y especialmente con River Plate, Ponzio contó que su acercamiento al sector agropecuario comenzó mucho antes de finalizar su carrera deportiva.

Nacido en Las Rosas, provincia de Santa Fe, explicó que tanto sus abuelos como su padre estuvieron relacionados con la actividad rural. Ese antecedente terminó influyendo en la decisión que tomó al momento de invertir fuera del fútbol.

“Mis abuelos, mi papá tienen campo y yo a la hora de poder hacer una inversión me dediqué a eso sabiendo que me gusta”, contó a Elonce.

Su relación con Paraná y un recuerdo del Túnel Subfluvial

Durante la entrevista, Ponzio también habló de su vínculo con Paraná, una ciudad que aseguró haber visitado en distintas oportunidades desde pequeño por su cercanía con Santa Fe y, posteriormente, por las amistades que construyó.

Entre sus primeros recuerdos destacó particularmente al Túnel Subfluvial. “A mí siempre me impactó el Túnel Subfluvial; era como venir y meterse en un lugar extraño”, relató.

Finalmente, destacó la recepción que encontró en la capital entrerriana. “Tengo amigos en Paraná. La ciudad es acogedora, de gente muy amable; además Entre Ríos y Santa Fe están cerca, somos parte de lo mismo, es parte de una unión”, concluyó. Elonce.com