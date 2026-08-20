Más de 40 mm de lluvia en Paraná: brindan asistencia a familias y monitorean zonas vulnerables

La Municipalidad de Paraná activó el operativo de asistencia por las lluvias que se registran de manera persistente desde la madrugada de este jueves y que provocaron inconvenientes principalmente en viviendas precarias. El secretario de Desarrollo Humano municipal, Enrique Ríos, explicó a Elonce que las distintas áreas trabajan bajo el protocolo del Comité de Emergencia y mantienen un relevamiento de los sectores considerados más vulnerables.

“Hemos tenido desde la madrugada y hasta las 6, una lluvia de 40 milímetros, y si bien no ha sido lluvia copiosa, ha sido permanente, generando diferentes inconvenientes”, señaló Ríos al brindar un panorama de la situación.

Ante ese escenario, el funcionario confirmó que se activó el esquema previsto para contingencias meteorológicas. “En ese marco se activó el protocolo del Comité de Emergencia Municipal, donde las distintas áreas municipales ya tienen distribuidos los roles”, explicó.

Activaron el operativo de asistencia por las lluvias en Paraná

Asistencia a familias afectadas por las lluvias

El dispositivo contempló intervenciones en calles con posibilidades de anegamiento, atención ante eventuales caídas de árboles y asistencia directa a vecinos cuyas viviendas sufrieron las consecuencias de las precipitaciones.

Ríos puso especial énfasis en la situación de las familias que habitan construcciones vulnerables. “Tenemos conocimiento de muchas familias que tienen viviendas precarias, fundamentalmente cubiertas con el nylon negro, que a veces se rompe y se requebraja y produce situaciones muy complejas y estamos asistiendo”, sostuvo.

A partir de esa situación, Desarrollo Humano realizó recorridas y relevamientos en puntos donde históricamente se producen inconvenientes durante jornadas de lluvias persistentes. Entre las áreas mencionadas por el funcionario se encontraron sectores de Bajada Grande, asentamientos en la zona del Ejército y barrio Illia. También se recibieron pedidos de familia de Los Berros.

Respecto de la ayuda proporcionada, Ríos indicó que uno de los elementos más requeridos fueron las coberturas para los techos. “Estamos entregando principalmente toldo para hacer la cobertura de las viviendas”, precisó.

Además, las precipitaciones provocaron que algunas familias perdieran elementos esenciales dentro de sus hogares, como alimento y elementos de abrigo.

Por ese motivo, el operativo incluyó la provisión de distintos insumos. “Estamos proveyendo de alimento, tratando de cubrir con frazadas y también contamos con una gran cantidad de ropa que nos han donado y las ofrecemos a las familias que lo necesitan”, detalló Ríos.

Monitoreo ante una posible crecida del río Paraná

El funcionario explicó que el municipio no solamente trabaja sobre las consecuencias inmediatas de las lluvias, sino que mantiene una planificación preventiva ante la posibilidad de que continúe un período de precipitaciones frecuentes.

“Se ha diseñado un protocolo de actuación a partir de la conformación del Comité de Emergencia, teniendo en cuenta que es una problemática que viene para quedarse por mucho tiempo”, expresó Ríos.

En ese sentido, indicó que uno de los escenarios contemplados está relacionado con un eventual aumento del nivel del río Paraná. El seguimiento alcanza especialmente a sectores costeros como Toma Nueva, Arenales, Thompson, Puerto Sánchez, Puerto Viejo y Bajada Grande.

Ríos aclaró que el comportamiento del Paraná permite realizar un seguimiento anticipado. “Si bien el crecimiento del río Paraná es paulatino, no es repentino como sucede con el río Uruguay, así que estamos monitoreando permanentemente lo que sucede para asistir a las familias”, afirmó.

Limpieza de arroyos y prevención

En paralelo con la asistencia social, otras áreas municipales continuaron con tareas preventivas vinculadas al mantenimiento del sistema de escurrimiento de agua.

“Desde el Comité distintas áreas municipales tienen diferentes funciones, algunas fundamentalmente con la prevención, como la limpieza permanente de los arroyos para evitar el desborde”, explicó Ríos.

Según indicó, la distribución de responsabilidades permite intervenir tanto antes como después de que se produzcan inconvenientes. “Cada sector municipal hace un rol, algunos en la prevención y otros en la asistencia. En el caso puntualmente nuestro tiene que ver con la emergencia y las necesidades”, agregó.

Dónde solicitar asistencia

La comuna mantiene habilitados los canales municipales para recibir pedidos de vecinos afectados por las precipitaciones.

“Estamos en el 103, que es el área de Defensa Civil, y el 147 recepcionando las demandas para ir asistiendo”, informó Ríos. Elonce.com