Hoteleros defendieron el Registro de Alquileres Turísticos Temporarios y cuestionaron a un concejal

La AEHGP defendió el Registro de Alquileres Turísticos Temporarios y cuestionó al concejal Maximiliano Rodríguez Paulin por oponerse a la normativa. La entidad sostuvo que la ordenanza busca garantizar seguridad, transparencia y competencia leal entre alojamientos.
La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná defendió el Registro de Alquileres Turísticos Temporarios y cuestionó públicamente al concejal Maximiliano Rodríguez Paulin, del bloque Juntos por Entre Ríos, por sus críticas a la normativa. La entidad sostuvo que la regulación no busca prohibir este tipo de alojamientos, sino establecer condiciones de seguridad, transparencia y competencia equitativa.
A través de un comunicado, la AEHGP expresó su “repudio” a las declaraciones realizadas por el edil en el programa El Fortín Paraná y manifestó sorpresa por su actual postura. Según recordó la organización, Rodríguez Paulin había acompañado la ordenanza cuando fue sancionada en diciembre de 2024.
La entidad empresarial consideró que los planteos del concejal “tergiversan la realidad” y defendió la Ordenanza Nº 10.212, impulsada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). Según argumentó, la normativa constituye “una herramienta fundamental para ordenar la actividad, garantizar condiciones seguras para los visitantes y promover la competencia leal dentro del sector”.
La defensa de la regulación de los alquileres temporarios
Desde la asociación remarcaron que la ordenanza establece un marco regulatorio para los inmuebles destinados al alojamiento turístico temporal, los servicios ofrecidos y las obligaciones de quienes desarrollan esa actividad.
“Lejos de tener un carácter prohibitivo, la misma establece un marco de legalidad y transparencia sobre los inmuebles que se ofrecen, los servicios que se brindan y las obligaciones que deben cumplir quienes desarrollan esta actividad”, sostuvo la AEHGP.
La organización también manifestó su “fuerte desilusión” por las declaraciones de Rodríguez Paulin y recordó que el concejal integró durante varios años el Ente Mixto de Turismo. Según la entidad, esa experiencia le permitió conocer las dificultades que enfrenta el sector privado vinculado al turismo y el alojamiento.
El reclamo por una “competencia leal”
Uno de los principales argumentos de la AEHGP se concentró en las diferencias regulatorias existentes entre los establecimientos hoteleros tradicionales y las propiedades ofrecidas para alquiler turístico temporario.
La asociación sostuvo que el registro busca “defender y fortalecer la competencia leal entre las distintas modalidades de alojamiento turístico”. En ese contexto, mencionó el cierre de establecimientos históricos como los hoteles Provincial y Posta del Sol y vinculó esas situaciones, entre otros factores, con problemas de rentabilidad.
Además, rechazó la caracterización del sector hotelero como dominado por grandes compañías. Según los datos aportados por la propia entidad, alrededor del 90% de la oferta hotelera local corresponde a emprendimientos familiares que generan empleo formal e inversiones en la ciudad.
Seguridad para quienes eligen alojamientos temporarios
La AEHGP señaló que otro de los objetivos de la normativa es garantizar condiciones básicas de seguridad para las personas que contratan alojamientos turísticos, independientemente de la modalidad elegida.
Entre los requisitos previstos se encuentra la inscripción en el Registro de Alquileres Turísticos Temporarios, la acreditación de la titularidad del inmueble o la correspondiente autorización para explotarlo y la inscripción fiscal de quien desarrolla la actividad.
También se exige certificar, mediante profesionales matriculados, el correcto funcionamiento de las instalaciones de electricidad, agua y gas, además de cumplir disposiciones vinculadas con seguridad, higiene y profilaxis.
El argumento sobre controles y prevención
Para los empresarios hoteleros, la existencia de controles puede contribuir a prevenir accidentes ocasionados por problemas de mantenimiento, como eventuales pérdidas de gas, además de brindar herramientas frente a posibles estafas.
En su comunicado, la entidad fue más allá y consideró que la registración también puede ayudar a reducir riesgos relacionados con actividades ilícitas, al señalar que delitos como la trata de personas o el narcotráfico podrían encontrar mayores facilidades “donde no existen mecanismos adecuados de control”.
La AEHGP planteó, además, que las diferentes modalidades de alojamiento deberían cumplir condiciones equivalentes en materia laboral, comercial, fiscal y de seguridad. Para la organización, ese esquema permitiría establecer reglas claras para todos los prestadores.
Las obligaciones de anfitriones y huéspedes
La entidad aclaró que los anfitriones deberán cumplir una serie de condiciones para integrar el registro. Además de demostrar la titularidad o autorización de explotación y contar con inscripción fiscal, tendrán que acreditar el estado de las instalaciones y las condiciones de seguridad del inmueble.
“Entendemos que cualquier persona que decida alojarse junto a su familia en un establecimiento turístico espera contar, como mínimo, con estas condiciones básicas de seguridad, transparencia y respaldo institucional, independientemente de la modalidad de alojamiento elegida”, señaló la asociación.
La ordenanza también establece obligaciones para los huéspedes, quienes deberán respetar las normas de convivencia, higiene y cuidado de las instalaciones. Asimismo, podrán acudir a los organismos de Defensa del Consumidor ante incumplimientos relacionados con la exhibición del número de registro u otras exigencias de la normativa.
El mensaje de la entidad al Concejo Deliberante
En el tramo final del documento, la AEHGP sostuvo que la regulación busca que la ciudad proyecte hacia sus visitantes una imagen asociada con la seguridad, la profesionalización y la calidad de los servicios turísticos.
La organización reafirmó su compromiso con “una actividad turística ordenada, segura y transparente” y consideró que las reglas claras pueden beneficiar tanto a consumidores como a trabajadores, emprendedores e inversores.
Finalmente, la entidad reclamó que las discusiones sobre el Registro de Alquileres Turísticos Temporarios se desarrollen en los espacios institucionales correspondientes. “Solicitamos también que los debates se den en los ámbitos propicios y no a través de declaraciones que ocultan información y la tergiversan”, concluyó la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.