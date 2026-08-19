La ACTC realizará actividades de mecánica y educación vial para estudiantes en Paraná

La ACTC desarrollará en Paraná dos jornadas educativas destinadas principalmente a estudiantes de escuelas técnicas, en el marco del regreso del Turismo Carretera al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos. Las propuestas abordarán contenidos relacionados con mecánica automotriz y seguridad vial.

Las actividades se realizarán este jueves 20 y viernes 21 de agosto en la Escuela de Policía de Paraná. La primera jornada se extenderá de 13 a 19, mientras que la segunda tendrá lugar entre las 8 y las 13.

Facundo Gil Bicella, secretario general de la Asociación Corredores Turismo Carretera, explicó a Elonce que la institución busca ampliar su tarea más allá de la competencia. “No solamente nos dedicamos a organizar o fiscalizar carreras, sino que también tenemos otra arista que es la educación”, afirmó.

Mecánica y componentes de los autos

El jueves se realizará una jornada de mecánica de vehículos de la ACTC, dirigida a alumnos de escuelas técnicas y estudiantes de los primeros años de carreras universitarias vinculadas con el sector. La capacitación estará a cargo de profesionales que trabajan dentro del automovilismo.

Gil Bicella indicó que se desarrollarán “distintos módulos de aerodinámica, suspensión, construcción de un auto y sus componentes”. Los participantes podrán observar y manipular los materiales utilizados en los vehículos de competición.

“Queremos acercar lo que es un Turismo Carretera, cómo son sus componentes, que puedan visualizarlos y tocarlos”, señaló. También destacó que los docentes “no solamente son universitarios, sino que trabajan en este automovilismo, viven de esta actividad y pueden transmitir sus experiencias”.

El automovilismo como salida laboral

El dirigente sostuvo que las jornadas permitirán mostrar las oportunidades profesionales que ofrece la categoría. “El automovilismo también tiene una salida laboral donde los jóvenes pueden insertarse con conocimientos que no se ven todos los días ni se aprenden en cualquier lugar”, manifestó.

La capacitación técnica contará con la participación del piloto paranaense Mariano Werner, tricampeón del Turismo Carretera. “Los pilotos transmiten sus vivencias y motivan a que los jóvenes puedan insertarse en este mundo del automovilismo”, valoró Gil Bicella.

Mariano Werner participará de las charlas.

Para el viernes también fue convocado Diego Azar, aunque su presencia dependerá de los compromisos que tenga durante la fecha. Esa segunda jornada estará orientada a la educación vial e incluirá actividades interactivas y diferentes estaciones temáticas.

El mensaje sobre seguridad vial

Gil Bicella explicó que la propuesta busca establecer una relación entre los reglamentos deportivos y las normas de tránsito. “Nuestros pilotos deben cumplir normas y reglamentos. De la misma manera, en la calle debemos hacerlo para poder convivir, transitar mejor y tratar de evitar los accidentes”, sostuvo.

Las capacitaciones son organizadas junto con el Gobierno de Entre Ríos, el Consejo General de Educación, el Ministerio de Seguridad, la Policía Vial y la Municipalidad de Paraná. La convocatoria fue gestionada principalmente con escuelas técnicas, universidades y otras instituciones educativas seleccionadas.

Quienes estén relacionados con el automovilismo y quieran consultar por lugares disponibles podrán comunicarse con ACTC Educación o acceder al código QR que difundirá la institución. “La educación vial tiene que convertirse en un hábito para el bien común”, concluyó el secretario general.