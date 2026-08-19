Seleccionaron 60 proyectos entrerrianos para participar de la 10ª Feria del Centro

Un total de 60 proyectos entrerrianos fueron seleccionados entre más de 160 postulaciones para participar de la 10ª Feria del Centro, que se desarrollará del 2 al 4 de octubre en Rosario y reunirá propuestas culturales y creativas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.
Un total de 60 proyectos entrerrianos fueron seleccionados para participar de la 10ª Feria del Centro, que se realizará del 2 al 4 de octubre de 2026 en Rosario. Las propuestas representarán a diferentes localidades de la provincia en áreas vinculadas con el diseño, la producción cultural, los objetos, el arte impreso y la actividad editorial.
La delegación surgió de una convocatoria abierta que recibió más de 160 inscripciones. La iniciativa es gestionada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría de Cultura provincial.
La Feria del Centro tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la Terminal Fluvial de Rosario y reunirá emprendimientos y proyectos procedentes de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. La propuesta busca generar un espacio de circulación y visibilidad para las industrias culturales y creativas de la Región Centro.
Una delegación con representación provincial
Los 60 proyectos elegidos pertenecen a localidades como Paraná, Concepción del Uruguay, Villaguay, Gualeguay, Domínguez, San Jaime de la Frontera, Aldea Valle María, Colón, Victoria, Diamante, Aranguren, La Paz, Concordia, Cerrito, Gualeguaychú y Oro Verde.
En diseño de indumentaria fueron seleccionados Burka, Canela, Fugitiva, Geozana, Hecho Hilacha Ropa Rebelde, Jarupkin, La Marita, Las Doras, LUCCA, Manos Charrúas, MAZU Diseño Sustentable, Mutu Prints, Origen Nativo y RØMU.
En la categoría accesorios y complementos participarán Abril Feroldi, Amuletos Joyería en Papel, Amyria, Asiain Objetos, Bere Canet, Charco, EP Eleonora Pagotto, Gurisa, Ivana Ladner – Upcycling, Jacinta, Jorgelina Parkinson, La Rosa Blanca, Qué Linda Manito, Rame Studio, Sara Decoración y Vanyara.
Objetos, decoración y producción artesanal
Otra de las categorías con fuerte presencia entrerriana será la correspondiente a objetos utilitarios o decorativos, donde fueron seleccionados 16 proyectos provenientes de distintas ciudades.
La nómina está integrada por Ales Home Decor, Amuleto Cerámica, Dioí Cerámica, Diseño Cartonero, Etoa, Gran Jardín, Hiru Cerámica, Incandescentes, Posdata, Sanarte Arte Cuero, Serra Artesanías en Madera, Shiva Velas, Sole Waterloo, Velzi Glass, Vitrofusión Ru y VZZ – Arte en Iluminación.
Estas propuestas incluyen producciones realizadas en cerámica, madera, cuero, vidrio e iluminación, entre otras disciplinas. Desde la organización destacaron que la selección refleja una participación territorial amplia dentro de la provincia.
Arte impreso y editoriales entrerrianas
El arte impreso tendrá seis representantes: Anacleta y LUBA / Lucía Badaracco, de Paraná; NATAS Editora y Paz Ayuso, de Gualeguaychú; además de Pez Diablo Taller y Popi Crea, ambos de la capital entrerriana.
En el sector de sellos editoriales fueron seleccionados Azogue Libros, Drakkar Juegos de Mesa, Ediciones Swappa, Editorial Palo Santo, Editorial Vanadis, El Equipo Azul, La Ventana Ediciones y Oyé Ndén.
De esta manera, la participación provincial abarcará diferentes expresiones del sector creativo, desde indumentaria y accesorios hasta publicaciones, juegos, objetos artesanales y propuestas vinculadas con el diseño.
Un acompañamiento más allá de la feria
Desde la Secretaría de Cultura señalaron que la política de acompañamiento no quedará limitada a los tres días de exposición en Rosario. Para ello se desarrolla el programa Entre Ríos Creativa – Camino a la Feria del Centro.
La estrategia contempla instancias de capacitación, mentorías y herramientas orientadas a la profesionalización de quienes integran los proyectos seleccionados. El acompañamiento está previsto para las etapas anteriores, durante la participación y después del encuentro regional.
La iniciativa provincial parte de considerar a las industrias culturales y creativas como un sector productivo con capacidad para generar empleo, valor agregado, innovación e identidad. En ese marco, la presencia de los 60 proyectos en Rosario buscará convertirse también en una oportunidad para ampliar su circulación, establecer vínculos y continuar su desarrollo.