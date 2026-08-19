Confirmaron el primer caso de Picudo Rojo de las Palmeras en Entre Ríos

El primer caso de Picudo Rojo de las Palmeras en Entre Ríos fue detectado cerca de Colonia Elía. Activaron un plan de contingencia y reforzaron los controles sobre la costa del río Uruguay para proteger especialmente los palmares nativos.
El primer caso de Picudo Rojo de las Palmeras en Entre Ríos fue confirmado en inmediaciones de Colonia Elía, sobre la costa del río Uruguay, en el departamento Uruguay. Se trata de una plaga considerada entre las más destructivas para las palmeras a nivel mundial, por lo que autoridades provinciales y nacionales activaron inmediatamente medidas de contingencia.
Tras la detección de un ejemplar de Rhynchophorus ferrugineus, se acordó intensificar la vigilancia activa y los monitoreos a lo largo de toda la franja costera del río Uruguay. Los controles tendrán especial atención sobre las áreas protegidas y los sectores donde existen palmares nativos.
Además, las autoridades resolvieron reforzar las campañas destinadas a que la población pueda reconocer rápidamente los síntomas que provoca la presencia del insecto y comunicar cualquier caso sospechoso.
Activaron la Mesa Técnica Local
La respuesta ante la primera detección se coordinó mediante la activación de la Mesa Técnica Local, creada en agosto de 2025 ante el riesgo de ingreso de la plaga a territorio provincial.
El espacio está integrado por el Senasa, el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales, el Parque Nacional El Palmar, municipios ubicados sobre la costa del río Uruguay y representantes del sector privado.
Las acciones implementadas responden a los lineamientos establecidos por la Mesa Nacional de Picudo Rojo, encabezada por el Senasa y encargada de coordinar las estrategias para contener el avance de esta plaga en el país.
Una de las plagas más destructivas para las palmeras
El Picudo Rojo es un escarabajo originario del sudeste asiático y tiene capacidad para afectar a más de 35 especies de palmeras. Su acción puede ocasionar daños severos y provocar finalmente la muerte de los ejemplares afectados.
La región se encontraba bajo vigilancia debido al avance registrado durante los últimos años. La presencia de la plaga había sido detectada en Uruguay durante 2022 y posteriormente comenzó a generar preocupación por su posible llegada a territorio argentino.
En enero de 2026, el Senasa confirmó su presencia en la Isla Martín García, provincia de Buenos Aires. Desde entonces se había reforzado el estado de alerta y emergencia fitosanitaria ante la posibilidad de nuevas detecciones.
Preocupación por la palmera yatay
La aparición del insecto en Entre Ríos representa un desafío particular por la presencia de especies nativas que forman parte del patrimonio natural provincial.
Entre ellas se encuentra la palmera yatay (Butia yatay), declarada Monumento Natural Provincial y considerada un símbolo de la identidad entrerriana. Los monitoreos apuntarán especialmente a preservar estas poblaciones y los ambientes naturales donde se desarrollan.
Las autoridades destacaron que el trabajo conjunto entre organismos nacionales, provinciales, municipios y actores privados será fundamental para detectar tempranamente posibles focos y reducir las posibilidades de propagación.
Qué síntomas observar y cómo denunciar
El Senasa y el Gobierno provincial recordaron que la notificación de casos sospechosos es obligatoria. Por ese motivo, solicitaron prestar atención a cualquier cambio inusual observado en las palmeras.
Entre los principales signos compatibles con la presencia del Picudo Rojo se encuentran el amarillamiento atípico, la caída de hojas, la aparición de galerías visibles en el tronco y el avistamiento directo del insecto.
Ante una sospecha, se deberá realizar la notificación a través del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, comunicarse con el Senasa mediante sus canales habilitados o dirigirse a la oficina local del organismo sanitario más cercana.