Definieron los postulantes para cubrir las fiscalías Anticorrupción y otros cargos judiciales

El Consejo de la Magistratura formalizó las inscripciones para ocho concursos. Incluyen cargos en las fiscalías Anticorrupción y defensorías públicas de distintas ciudades.
El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos formalizó el listado de postulantes admitidos para ocho concursos públicos destinados a cubrir cargos judiciales, entre ellos los de Fiscal Anticorrupción y fiscales adjuntos en Paraná y Concordia. Además, resolvió una admisión condicional y rechazó otra inscripción.
La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 358/26 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Comprende los Concursos Públicos Nº 292 al Nº 299, cuyo período de inscripción había finalizado el pasado 21 de julio.
Entre las vacantes se encuentra uno de los cargos centrales para la estructura judicial entrerriana: un Fiscal Anticorrupción con asiento en Paraná. También se concursarán dos puestos de Fiscal Anticorrupción Adjunto, uno para la capital provincial y otro para Concordia.
Los ocho cargos que se concursan
El Concurso Público Nº 292 corresponde a un cargo de Fiscal Anticorrupción con asiento en Paraná. Su Jurado Técnico Titular quedó integrado por Marcela Beatriz Badano, en representación de los magistrados; Rubén Alfredo Gallardo, por los abogados; y Gilda Isabel Maltas, por los académicos.
Por su parte, el Concurso Nº 293 está destinado a cubrir un cargo de Fiscal Anticorrupción Adjunto en Paraná, mientras que el Nº 294 corresponde a un Fiscal Anticorrupción Adjunto con asiento en Concordia. Para ambos procesos, el jurado quedó conformado por Gamal Taleb, Humberto Franchi y Mariano Sebastián Martínez.
Además, mediante el Concurso Nº 295 se busca cubrir un cargo de Fiscal Auxiliar con asiento en Paraná. El jurado está integrado por José Emiliano Arias, Andrés Alberto Arias y Martín Daniel Lorat.
Buscan defensores públicos para cuatro ciudades
Los otros cuatro concursos están destinados a cubrir cargos de Defensor Público con competencia Multifuero en diferentes localidades entrerrianas.
El Concurso Nº 296 corresponde a una vacante en Chajarí; el Nº 297, a Victoria; el Nº 298, a Nogoyá; y el Nº 299, a Federal.
En estos cuatro casos, el Jurado Técnico Titular quedó integrado por Damián Petenatti, en representación de los abogados; Rodolfo Guillermo Jauregui, por los académicos; y Dante Abel Command, por los magistrados.
Una inscripción condicional y otra rechazada
Al analizar la documentación presentada, el Consejo de la Magistratura resolvió admitir en forma condicional la inscripción de Mariano Javier Hoet.
De acuerdo con los fundamentos de la resolución, a la fecha de cierre de las inscripciones el postulante “no reúne ostensiblemente los requisitos del Artículo 12 de la Ley Nº 10.407”. Por ese motivo, su situación deberá ser sometida a evaluación del Pleno del Consejo de la Magistratura.
Distinta fue la decisión respecto de María Victoria Sañudo, cuya solicitud de inscripción fue rechazada. El organismo señaló que, pese a haber sido intimada oportunamente, no presentó la constancia correspondiente al pago del arancel establecido por el artículo 21 de la Ley Nº 11.227.
Abrieron el período para presentar impugnaciones
La resolución también estableció el mecanismo para formular impugnaciones contra los aspirantes admitidos. De acuerdo con el Reglamento General del Consejo de la Magistratura, cualquier ciudadano o asociación profesional o social podrá efectuar una presentación durante un plazo de cinco días a partir de la publicación.
Las impugnaciones deberán realizarse por escrito ante la Secretaría General del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 471, en Paraná, de lunes a viernes de 8 a 12.
El trámite podrá efectuarse personalmente o mediante un tercero autorizado judicial o notarialmente. Además, deberá presentarse la documentación correspondiente, identificar al postulante observado y fundamentar la presentación con las pruebas disponibles.
Finalmente, la resolución dispuso publicar durante un día los listados de inscriptos en el Boletín Oficial de Entre Ríos, además de difundirlos mediante la página web del Consejo de la Magistratura y otros canales.
La medida fue firmada por el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Héctor Mauro Vazón, y refrendada por el secretario general, Rodrigo Sebastián Devinar.