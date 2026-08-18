Proyectos del oficialismo en Diputados: uno por uno, qué buscará aprobar el Gobierno

Los proyectos del oficialismo en Diputados volverán al centro del debate legislativo el próximo miércoles 26 de agosto, cuando la Cámara baja retome las sesiones después de dos meses sin actividad en el recinto. El temario estará compuesto por cinco iniciativas, aunque tres concentran especialmente el interés del Gobierno nacional.

La agenda tendrá como principales puntos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una actualización de la ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Son iniciativas que el oficialismo considera relevantes dentro de su programa económico y de reformas.

Los otros dos proyectos surgieron de negociaciones con bloques dialoguistas: la reducción del IVA para la fécula de mandioca, que pasaría del 21% al 10,5%, y una serie de declaraciones simbólicas de capitales nacionales en distintos rubros para ciudades y provincias. Estas últimas propuestas contienen gestos hacia sectores aliados como el PRO, la UCR, el MID y Producción y Trabajo.

Reforma del Banco Central: emisión y financiamiento al Tesoro

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo. El presidente Javier Milei la definió como “la más importante” de esta etapa de su gestión y la propuesta apunta a establecer normativamente la preservación del valor de la moneda como mandato central de la autoridad monetaria.

Entre los principales cambios, el proyecto prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y los préstamos a las provincias, elimina el uso de letras intransferibles y limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad. Además, busca terminar con la multiplicidad de objetivos actualmente contemplados en la Carta Orgánica.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, sostiene el texto de la iniciativa.

Qué cambiaría en las atribuciones del BCRA

La reforma también plantea retirar del Directorio del Banco Central facultades vinculadas con la orientación del crédito y políticas crediticias diferenciadas. El argumento oficial es que esas tareas corresponden a entidades de fomento y no deberían formar parte de las funciones de la autoridad monetaria.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, señala el proyecto.

Otro aspecto relevante apunta a fortalecer la independencia del BCRA. Para ello se propone endurecer las condiciones para remover al presidente y a los directores del organismo: se requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, con el objetivo de otorgar mayor estabilidad a las autoridades frente a los cambios de gobierno.

Inocencia Fiscal: quiénes podrían ingresar al régimen

El segundo proyecto de interés para el Gobierno modifica aspectos de la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal. Uno de los principales cambios consiste en ampliar el universo de personas habilitadas para ingresar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

La propuesta permitiría que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin límites relacionados con sus ingresos o patrimonio. Actualmente, el régimen alcanza a quienes tienen ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

También se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a sus beneficios. A su vez, se mantendrían las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los contribuyentes considerados de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

El nuevo criterio para las fiscalizaciones

La iniciativa redefine además el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo ARCA puede impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las presentaciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias.

Según el proyecto, habrá una discrepancia de esas características cuando una impugnación genere un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Además, quienes ingresen al régimen simplificado deberán concretar sus operaciones mediante el sistema financiero formal y utilizar medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV). Entre las últimas modificaciones introducidas en el dictamen también se acordó una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

El debate por el tratado internacional de patentes

El tercer proyecto central será la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Se trata de un sistema internacional al que ya pertenecen 158 países y que permite simplificar el procedimiento para solicitar protección de una invención en diferentes mercados mediante un mecanismo unificado.

La incorporación podría facilitar que investigadores y empresas argentinas accedan a otros países para proteger y comercializar sus desarrollos. Sin embargo, la iniciativa también genera cuestionamientos por el impacto que podría producir en determinados sectores de la industria nacional, particularmente en el mercado farmacéutico.

Uno de los puntos señalados es que el sistema también facilitaría el patentamiento en Argentina por parte de compañías extranjeras. En el sector farmacéutico, esto podría influir sobre los tiempos de producción de medicamentos genéricos de laboratorios nacionales y, eventualmente, repercutir en los costos del sistema sanitario y en el acceso a determinados tratamientos.

La reserva que mantendrá Argentina

Frente a esos cuestionamientos, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado. De esta manera, Argentina ingresaría al sistema internacional, pero conservaría control local sobre determinados mecanismos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.

La discusión de estas tres reformas estará acompañada por las otras dos iniciativas incorporadas al temario a partir de las negociaciones parlamentarias. Una de ellas propone reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado a la fécula de mandioca, una medida de particular interés para Misiones.

Después de dos meses sin sesiones en el recinto, el miércoles 26 de agosto volverá así la actividad legislativa con cinco iniciativas sobre la mesa. La reforma del Banco Central, los cambios en Inocencia Fiscal y el tratado internacional de patentes serán los principales proyectos del oficialismo en Diputados y pondrán a prueba los acuerdos construidos por el Gobierno con los bloques dialoguistas.