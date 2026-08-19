Monchito Merlo quedó empantanado tras un show en localidad entrerriana y la “paisanada” lo rescató

Tras actuar en la Exposición Rural de Federal, el vehículo de Monchito Merlo quedó atrapado en el barro. Vecinos y productores colaboraron para liberarlo.
La exitosa presentación de Monchito Merlo en la 82ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Federal, que se realizó durante el pasado fin de semana, tuvo un capítulo inesperado después de que terminó la música. Las intensas lluvias dejaron sectores del predio cubiertos de barro y el vehículo del conjunto quedó empantanado cuando los artistas intentaban retirarse.
El reconocido acordeonista rosarino había sido uno de los protagonistas musicales de la exposición realizada en el predio Malvinas Argentinas. Pese a las condiciones climáticas adversas, una importante cantidad de público acompañó el espectáculo dentro de las carpas y bailó al ritmo del tradicional chamamé.
Una vez concluida la actuación del sábado por la noche, los integrantes del conjunto comenzaron a retirarse. Sin embargo, las precipitaciones acumuladas habían convertido los sectores destinados a la circulación de vehículos en un lodazal y la camioneta utilizada por los músicos perdió tracción hasta quedar atrapada.
“La paisanada” se acercó para ayudar
La dificultad movilizó rápidamente a vecinos, productores, trabajadores rurales y asistentes que todavía permanecían en el predio. Varias personas se acercaron para colaborar con los músicos y comenzaron las maniobras destinadas a liberar el vehículo.
Entre empujones y esfuerzos conjuntos, la denominada “paisanada de Federal” consiguió finalmente desencajar la camioneta y permitió que los integrantes del conjunto pudieran continuar su viaje. El inconveniente no provocó consecuencias mayores.
El episodio fue registrado en imágenes y posteriormente compartido por el propio músico, quien destacó especialmente la solidaridad recibida después de su presentación.
El agradecimiento de Monchito Merlo
“Gracias a la paisanada de Federal, Entre Ríos, por ayudarnos a sacar nuestra camioneta que, luego de la actuación en la Sociedad Rural, había quedado empantanada. Un abrazo chamamecero”, expresó Monchito Merlo a través de sus redes sociales.
El gesto se produjo después de una noche en la que el público acompañó al acordeonista y su conjunto pese a la lluvia. La carpa donde se desarrolló el espectáculo reunió a numerosos seguidores que bailaron y aplaudieron las interpretaciones del artista.