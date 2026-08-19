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Paraná Transporte urbano

Cambian temporalmente recorridos y paradas de colectivos por obras en carriles exclusivos

Por trabajos de mejora de los carriles exclusivos de calle Córdoba, varias líneas de colectivos de Paraná modificaron temporalmente sus recorridos y paradas desde el 18 de agosto.

19 de Agosto de 2026
Colectivos en Paraná: cambios de recorridos por obras
Colectivos en Paraná: cambios de recorridos por obras

REDACCIÓN ELONCE

Por trabajos de mejora de los carriles exclusivos de calle Córdoba, varias líneas de colectivos de Paraná modificaron temporalmente sus recorridos y paradas desde el 18 de agosto.

Varias líneas de colectivos del transporte urbano de Paraná modificaron temporalmente sus recorridos y paradas desde el lunes 18 de agosto debido a los trabajos que se ejecutan sobre calle Córdoba para la puesta en valor de los carriles exclusivos del transporte urbano.

 

La intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones de circulación de los colectivos, agilizar los viajes y reducir los tiempos de recorrido de los usuarios del sistema. Mientras duren las tareas, los cambios alcanzarán a las líneas B, D, F, G, H1, H2, L, M, P1 y P2, según pudo saber Elonce.

 

Las modificaciones son transitorias y los servicios retomarán sus trayectos habituales una vez que el avance de los trabajos permita nuevamente la circulación por los sectores intervenidos.

 

Cómo quedaron los recorridos temporales

La Línea B, en su recorrido de vuelta, circula por Santa Fe, Buenos Aires, Pellegrini y Alameda, para luego retomar su trayecto habitual. La Línea D, también de vuelta, transita por Córdoba, Alameda, Buenos Aires, España y 25 de Mayo antes de continuar normalmente.

 

La Línea F, de vuelta, realiza el desvío por Cervantes, Buenos Aires y España; mientras que la Línea G, en su recorrido de ida, circula por Urquiza, Pellegrini y España para posteriormente recuperar su trazado habitual.

 

En tanto, la Línea H1, de vuelta, pasa por La Paz, Laprida, Buenos Aires y España. La Línea H2, también de regreso, transita por Santa Fe, España, Alameda y Buenos Aires.

 

Cambios para las líneas L, M, P1 y P2

La Línea L, en su recorrido de vuelta, circula provisoriamente por Garay, Alameda, Buenos Aires, Pellegrini, Bavio y Courreges, desde donde continúa por su recorrido habitual.

 

Por su parte, la Línea M, en sentido de ida, transita por Santa Fe, Alameda, Buenos Aires y Pellegrini. La Línea P1, en su recorrido de vuelta, pasa por Córdoba, Cervantes, Buenos Aires, Bavio y Libertad.

 

Finalmente, la Línea P2, de vuelta, circula por La Paz, Buenos Aires y España antes de retomar su recorrido habitual.

 

Dónde están las paradas provisorias

Como consecuencia de los cambios, también se dispusieron paradas provisorias para los pasajeros. Una de ellas se encuentra sobre calle Buenos Aires, entre Alameda y Laprida, a la altura del Museo Provincial de Bellas Artes.

 

La otra parada temporal fue establecida sobre calle Pellegrini, entre Urquiza y España.

 

Las modificaciones comenzaron a regir este lunes 18 de agosto y permanecerán mientras se desarrollen los trabajos sobre calle Córdoba. La puesta en valor de los carriles exclusivos apunta a mejorar la circulación del transporte urbano y reducir los tiempos que demandan los viajes.

Temas:

colectivos transporte usuarios Paraná recorridos Modificaciones
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