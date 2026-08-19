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Sociedad Revisión salarial para el sector

Casas particulares: convocaron a la comisión que analizará los salarios mínimos

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fue convocada para este viernes 21 de agosto. El organismo analizará la evolución de las remuneraciones mínimas del sector, aunque por el momento no se establecieron aumentos ni nuevos montos.

19 de Agosto de 2026
Casas particulares: analizarán una actualización de salarios
Casas particulares: analizarán una actualización de salarios

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fue convocada para este viernes 21 de agosto. El organismo analizará la evolución de las remuneraciones mínimas del sector, aunque por el momento no se establecieron aumentos ni nuevos montos.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares analizará los salarios mínimos del sector durante una reunión convocada para este viernes 21 de agosto. La medida fue formalizada mediante la Resolución 5/2026 y abre una nueva instancia para evaluar las remuneraciones que perciben las trabajadoras y trabajadores comprendidos en el régimen especial.

 

Según estableció la normativa, los integrantes de la Comisión deberán reunirse a las 14 mediante una plataforma virtual, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

 

El punto central incluido en el orden del día será el “análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares” comprendidos en la Ley 26.844.

Qué implica la convocatoria

La resolución no determinó por el momento un incremento salarial ni modificó las escalas vigentes. Tampoco estableció porcentajes de actualización, sumas adicionales o fechas de aplicación de una eventual recomposición.

 

En cambio, la medida convocó formalmente al organismo encargado de discutir y fijar los salarios mínimos del personal de casas particulares. Por ese motivo, la reunión prevista para el viernes será clave para conocer si habrá modificaciones en los ingresos del sector.

 

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares tiene entre sus atribuciones legales precisamente la facultad de fijar las remuneraciones mínimas de quienes se desempeñan bajo este régimen laboral.

 

Quiénes están alcanzados

El régimen comprende a quienes realizan tareas de limpieza, mantenimiento u otras actividades típicas del hogar, además de asistencia y cuidado de personas y otras categorías contempladas en la normativa nacional.

 

Las escalas salariales del sector establecen remuneraciones mínimas según la categoría laboral y distinguen, entre otros aspectos, entre trabajadores con retiro y sin retiro.

 

Las remuneraciones fijadas por la Comisión funcionan como pisos salariales obligatorios.

 

Por lo tanto, cualquier decisión que surja de la reunión del 21 de agosto podría tener alcance nacional y repercutir tanto entre trabajadores como entre empleadores de casas particulares.

Temas:

trabajadoras casas particulares salarios revisión
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