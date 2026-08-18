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Sociedad Los requisitos y fechas para anotarse

Ayuda económica para estudiantes: abrió la segunda convocatoria de las Becas Progresar y quiénes pueden inscribirse

La segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 quedó habilitada para estudiantes de nivel superior y Enfermería. El beneficio es de $35.000 mensuales y la inscripción se realiza de manera online. Los requisitos y fechas para anotarse.

18 de Agosto de 2026
Becas Progresar 2026: requisitos para inscribirse.
Becas Progresar 2026: requisitos para inscribirse. Foto: (NA).

La segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 quedó habilitada para estudiantes de nivel superior y Enfermería. El beneficio es de $35.000 mensuales y la inscripción se realiza de manera online. Los requisitos y fechas para anotarse.

La segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 quedó habilitada este martes 18 de agosto para miles de estudiantes de todo el país. La nueva etapa comprende las líneas Progresar Superior y Progresar Enfermería y permite solicitar una ayuda económica mensual para continuar los estudios.

 

El programa, impulsado por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, está destinado a acompañar las trayectorias educativas y facilitar la permanencia de los alumnos en universidades, institutos terciarios y carreras de Enfermería.

La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma Mi Argentina, donde cada postulante debe ingresar con su usuario y contraseña y completar el formulario correspondiente.

 

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

 

Para las líneas Progresar Superior y Progresar Enfermería, la segunda convocatoria comenzó este 18 de agosto y permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre de 2026.

 

En el caso de Progresar Obligatorio, orientado a jóvenes que buscan finalizar sus estudios secundarios, las solicitudes podrán presentarse hasta el 4 de septiembre.

 

Mientras tanto, la inscripción para Progresar Formación Profesional, que había comenzado en abril, continuará disponible hasta el 27 de noviembre.

 

Cuáles son los requisitos para acceder

 

Los interesados en las líneas Progresar Superior y Enfermería deberán cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con al menos cinco años de residencia legal en el país, y contar con DNI.

 

En cuanto a la edad, los postulantes deberán tener entre 17 y 25 años al cierre de la convocatoria. Para estudiantes avanzados, el límite se extiende hasta los 30 años, mientras que para quienes cursen Enfermería y para los grupos considerados prioritarios no existe un tope de edad.

 

Además, los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deberán superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También será necesario no adeudar materias del nivel secundario y cursar los estudios en una institución pública.

 

Cuánto pagan las Becas Progresar

 

El monto de las Becas Progresar 2026 se mantiene en $35.000 mensuales. Sin embargo, los beneficiarios no reciben inicialmente la totalidad de esa suma.

El esquema contempla el pago mensual del 80% del beneficio, equivalente a $28.000, mientras que el 20% restante queda retenido. Esa diferencia se acredita posteriormente una vez que el estudiante demuestra que cumplió con las condiciones académicas establecidas por el programa.

 

Para recibir los depósitos, cada beneficiario deberá contar con un CBU bancario o CVU de una billetera virtual a su nombre.

 

Cómo realizar la inscripción

 

El trámite se efectúa de forma digital mediante Mi Argentina. Los estudiantes deben acceder con sus datos personales, seleccionar la línea de Progresar correspondiente y completar la información solicitada.

 

Luego, deberán cumplir con las instancias de evaluación socioeconómica y académica previstas para determinar si reúnen las condiciones para acceder al beneficio.

 

Con la apertura de esta segunda convocatoria, los estudiantes que cumplan con los requisitos tendrán una nueva oportunidad durante 2026 para incorporarse al programa y recibir la asistencia económica destinada a sostener la continuidad de sus estudios.

Temas:

becas Progresar Progresar 2026 ayuda económica Estudiantes
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