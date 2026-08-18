Docentes universitarios retomaron el paro y advirtieron que “el conflicto no está terminado”

Los docentes universitarios retomaron las medidas de fuerza esta semana con un paro que comenzó este martes y se extenderá hasta el viernes 21 de agosto. Desde el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu) señalaron a Elonce que el reclamo central continúa siendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la apertura de paritarias.

María Eugenia Almeida explicó que la protesta dio continuidad al plan de lucha que el sector sostuvo durante el último año. “Básicamente, lo que estamos haciendo es lo que venimos haciendo desde el año pasado, que es reclamar que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo.

Además, remarcó que uno de los puntos pendientes era la negociación salarial. “Junto con eso, la apertura de las paritarias, que es un pendiente. Con este Gobierno no hemos tenido paritaria desde que está este Gobierno”, afirmó.

Cuestionaron los aumentos otorgados

Almeida también se refirió al incremento salarial anunciado para los trabajadores universitarios y rechazó que pueda interpretarse como el comienzo de la aplicación de la ley.

“Si bien hubo un aumento, un porcentaje de un aumento que apareció quizás en algunos lugares como que se empezaba a aplicar la ley, eso es falso. Eso no es así”, aseguró.

Según planteó la representante de Sitradu, “la forma en que se dio, incluso el monto que se otorgó, no cumple, no está ni cerca de cumplir la ley”.

La dirigente sostuvo que la problemática universitaria excedía la situación salarial de los docentes y alcanzaba también a estudiantes y al funcionamiento de las instituciones.

Reclamos por las becas y fondos universitarios

Entre los puntos planteados, Almeida mencionó las becas Progresar. “Los estudiantes están en una situación peor que hace un año”, expresó y aseguró que tampoco se habían girado los fondos reclamados para el funcionamiento de las universidades.

“Este conflicto no está terminado y nosotros necesitamos la recomposición salarial ya”, enfatizó Almeida en diálogo con Elonce.

Por su parte, Sofía Cáceres Sforza sostuvo que las nuevas medidas representaban “una continuidad del plan de lucha en las universidades” y cuestionó “los intentos del Gobierno por querer instalar que el conflicto se había terminado”.

“El conflicto no está terminado”

“No es así”, afirmó Cáceres Sforza. Según explicó, la Federación Nacional Conadu Histórica rechazó el acuerdo salarial alcanzado debido a que el porcentaje establecido resultaba inferior al que, según sostuvo, correspondía por la Ley de Financiamiento Universitario.

La dirigente también puso el foco en la situación de las becas estudiantiles. “Esa ley no solo incluye nuestro aumento salarial, nuestra recomposición, sino el aumento en las becas para los estudiantes, que hoy debería tener un aumento del 320% y no lo está teniendo”, señaló.

Cáceres Sforza indicó que el plan de lucha involucraba tanto a las federaciones docentes como a trabajadores no docentes y describió la situación salarial que atravesaba el sector.

“Hoy un docente con una semiexclusiva, que es la mitad del máximo que se puede tener en la universidad, con 10 años de antigüedad está cobrando alrededor de 600.000 pesos”, ejemplificó.

Cómo continuará el plan de lucha

Desde Sitradu adelantaron que el paro se mantendrá durante toda la semana y estará acompañado por distintas actividades destinadas a visibilizar el reclamo dentro y fuera de las unidades académicas.

Docentes universitarios iniciaron una nueva semana de paro

Entre las acciones previstas se encontraba una actividad colectiva denominada “entrega de yerba”, realizada junto con docentes y estudiantes. La iniciativa volverá a desarrollarse el jueves en la Facultad de Ciencias de la Educación y en la Facultad de Ingeniería.

También estaba prevista una volanteada junto a la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), aunque debió ser suspendida debido a las condiciones climáticas. Desde el sindicato anticiparon que comunicarán una nueva fecha para realizarla.

“Creemos que hay que seguir instalando, queremos que se siga visibilizando y queremos informar”, explicó Cáceres Sforza.

Desde el sector señalaron, además, que el plan de lucha continuará mientras persistan los reclamos por salarios, becas y partidas para las universidades. Según expresaron las dirigentes, se encaminaban a cumplirse 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.