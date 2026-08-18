Paro universitario: docentes retoman las medidas de fuerza y habrá más protestas en agosto

Los docentes universitarios inician nuevas medidas de fuerza por salarios y financiamiento. La protesta se extenderá esta semana y habrá otro paro a fin de mes.
En el marco del conflicto que mantienen los gremios docentes con el Gobierno nacional por los salarios y el financiamiento de las casas de altos estudios, este martes inicia un paro universitario que se extenderá durante esta semana y ya fueron anunciadas nuevas protestas para fines de agosto.
La CONADU Histórica inicia una medida de fuerza hasta el sábado 22. La convocatoria incluye paro docente y diferentes acciones destinadas a visibilizar los reclamos del sector.
En las universidades alcanzadas, las clases y otras actividades académicas podrán verse suspendidas o modificadas de acuerdo con el nivel de adhesión de los trabajadores. La protesta corresponde específicamente al sistema universitario y no implica una suspensión general de clases en escuelas primarias y secundarias.
Por qué vuelven a parar los docentes universitarios
Uno de los principales puntos del conflicto es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios sostienen que el Gobierno nacional no implementó integralmente lo establecido por la norma y reclaman que se garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas.
A la discusión presupuestaria se sumó el reclamo salarial. Las organizaciones sindicales aseguraron que los aumentos otorgados durante los últimos meses resultaron insuficientes frente a la pérdida del poder adquisitivo y solicitaron una recomposición de los ingresos de docentes y trabajadores universitarios.
Las demandas también incluyen recursos destinados a gastos de funcionamiento, becas estudiantiles y hospitales universitarios. Los sindicatos consideran que el deterioro salarial y la situación presupuestaria forman parte de un mismo problema que afecta el normal desarrollo de las actividades académicas.
El conflicto continuará a fines de agosto
La medida de esta semana no será la última prevista durante agosto. FEDUN y FATUN, organizaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes, anunciaron un nuevo paro de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto.
CONADU también confirmó una huelga durante esas dos jornadas y anticipó que el plan de lucha continuará acompañado por actividades de protesta y visibilización.
De esta manera, el calendario universitario tendrá nuevas jornadas afectadas durante la segunda mitad de agosto, mientras continúa sin resolverse el conflicto entre las organizaciones sindicales y el Ejecutivo nacional.
Qué respondió el Gobierno
Desde el Gobierno nacional rechazaron los cuestionamientos relacionados con el presupuesto universitario. La cartera encabezada por Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informó que avanzó con las transferencias destinadas a hospitales universitarios y aseguró que cumplió con el acta paritaria firmada el 10 de junio con representantes docentes y no docentes.
Entre las partidas informadas se encuentran $2.259.960.000 para la Universidad Nacional de Cuyo, distribuidos mediante pagos mensuales de $188.330.000. Para la Universidad de Buenos Aires se indicó una transferencia de $20.000 millones y otra partida por el mismo monto que se encontraba en proceso de transferencia.
También se informó que estaban en trámite administrativo $2.259.960.000 para la Universidad Nacional de Córdoba y $380.260.885 para la Universidad Nacional de La Rioja.
La postura oficial sobre los salarios
En relación con los ingresos de los trabajadores, el Gobierno señaló que transfirió $666.823.011.021 del presupuesto vigente en concepto de gastos en personal e incrementos salariales correspondientes a junio de 2026 y a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.
Desde el Ministerio sostuvieron que se “continúa dando cumplimiento al acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios”.
Asimismo, aseguraron que “los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente”.
Un segundo cuatrimestre atravesado por las protestas
Los gremios, sin embargo, consideraron insuficientes las respuestas oficiales y resolvieron mantener el plan de lucha. Las diferencias entre ambas partes se concentran tanto en la situación salarial como en los fondos destinados al sistema universitario.
Las protestas de esta semana se suman a las realizadas anteriormente y tendrán continuidad con el paro anunciado para el 27 y 28 de agosto. La adhesión determinará en cada universidad el nivel de afectación de clases y otras actividades.