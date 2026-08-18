Declararon secreto militar sobre la salida del país de material vinculado a sistemas de armas de la Fuerza Aérea

La medida alcanza a partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento que deban salir del país para tareas de mantenimiento y actualización.
El Gobierno nacional declaró “Secreto Militar” a la exportación de material relacionado con el sistema de armas incorporado por la Fuerza Aérea Argentina, que comprende partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento. La medida fue establecida mediante el Decreto 735/2026 y tiene como finalidad resguardar información sensible durante las operaciones necesarias para realizar tareas de mantenimiento y actualización en el exterior.
La disposición fue firmada en la Ciudad de Buenos Aires el 14 de agosto y estableció que quedará bajo ese régimen la exportación del material relacionado con el sistema cuya adquisición había tramitado mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, correspondiente al programa de incorporación de los cazas F-16 adquiridos por Argentina.
En los fundamentos, el Ejecutivo señaló que el sistema comenzó con actividades de vuelo el 30 de marzo de 2026 en el Área Material Río IV y que, a partir de su incorporación, resulta necesario establecer mecanismos para que determinados componentes puedan salir del territorio argentino.
Qué material podrá salir del país
El decreto explicó que estas operaciones tendrán como objetivo efectuar “tareas de mantenimiento y actualización, entre otras”. Al tratarse de elementos considerados sensibles para la Defensa Nacional, el Gobierno resolvió mantener bajo secreto militar la información vinculada con esos movimientos.
La norma mencionó específicamente entre los materiales alcanzados a “partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento”. También quedaron comprendidos los contratos adicionales correspondientes a equipos y capacidades complementarias del sistema de armas.
La utilización del término “exportación” no implica, según surge de los fundamentos del decreto, una decisión de vender ese material a otros países. La salida al exterior estará relacionada principalmente con la necesidad de efectuar trabajos técnicos, mantenimiento y actualizaciones que requiera el sistema.
Los antecedentes del secreto militar
La decisión se sumó a una serie de medidas adoptadas desde 2024 alrededor del programa. El Decreto 370/2024 había declarado secreto militar a la operación contractual mediante la cual se tramitó originalmente la adquisición del sistema de armas.
Posteriormente, mediante el Decreto 807/2024, el Gobierno extendió la misma clasificación a la contratación y construcción de obras de infraestructura y a la importación de material relacionado con la incorporación de las aeronaves.
A fines de ese mismo año, el Decreto 1073/2024 también estableció el secreto militar sobre contratos adicionales correspondientes a la incorporación de equipos y capacidades complementarias. La nueva disposición amplió ahora ese esquema hacia los movimientos de material que deban realizarse al exterior.
Por qué el Gobierno adoptó la medida
En los considerandos del Decreto 735/2026, el Ejecutivo recordó que la Ley de Defensa Nacional establece como objetivo garantizar de manera permanente la soberanía e independencia de la Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, además de proteger la vida y la libertad de sus habitantes.
También mencionó la Ley 24.948, que asigna al Ministerio de Defensa la responsabilidad de evaluar y decidir sobre los requerimientos de equipamiento de las Fuerzas Armadas necesarios para alcanzar las capacidades operativas previstas por la política de Defensa.
En ese contexto, el Gobierno consideró necesario resguardar la información correspondiente a la salida del país de componentes sensibles vinculados con las aeronaves y su armamento.
Defensa instrumentará las operaciones
El artículo primero del decreto estableció formalmente el “Secreto Militar”, en los términos del Decreto 9390/1963, para la exportación del material relacionado con el sistema de armas y los contratos adicionales correspondientes a equipos y capacidades complementarias.
En tanto, el segundo artículo autorizó al Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, a realizar los actos necesarios para instrumentar la medida.
De esta manera, las futuras operaciones que impliquen el envío al exterior de componentes vinculados con el sistema para su mantenimiento, actualización u otras tareas quedarán comprendidas dentro del régimen de secreto militar dispuesto por el Poder Ejecutivo.