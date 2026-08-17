Entre Ríos se prepara ante posibles inundaciones por El Niño: refuerzan hospitales y relevan familias en zonas de islas

Entre Ríos se prepara ante posibles inundaciones vinculadas a El Niño. Salud conformó un comité de emergencia, actualizó protocolos y reforzó la coordinación con hospitales y municipios. En Islas del Ibicuy ya realizan relevamientos de las familias que podrían resultar afectadas.
Entre Ríos se prepara ante posibles inundaciones vinculadas al fenómeno El Niño, con una serie de medidas preventivas destinadas a fortalecer la respuesta sanitaria en caso de una emergencia hídrica. El Ministerio de Salud conformó un comité específico, actualizó protocolos y comenzó a coordinar acciones con hospitales, centros de salud y municipios.
Mediante la Resolución Ministerial Nº 3990/2026 quedó constituido el Comité de Emergencia Sanitaria ante la Emergencia Hídrica. En ese marco, las autoridades mantuvieron una reunión virtual con directores de hospitales y referentes de centros de salud de toda la provincia para establecer criterios de actuación frente a las proyecciones climáticas.
El objetivo es anticipar las necesidades que podrían surgir ante eventuales crecientes durante los próximos meses. Para ello, la Provincia busca fortalecer la articulación entre los equipos sanitarios, los gobiernos municipales y los distintos organismos que intervienen durante situaciones de emergencia.
Qué tareas tendrán los hospitales y centros de salud
Desde la cartera sanitaria destacaron el papel estratégico de los efectores como representación territorial del sistema provincial. Ante una contingencia, deberán desarrollar tareas de prevención, promoción y atención de la salud de la población afectada.
Entre las acciones previstas se encuentran rondas sanitarias, vacunación, provisión de medicamentos, seguimiento de personas evacuadas y vigilancia epidemiológica. También se actualizaron protocolos relacionados con evacuaciones, enfermedades asociadas con inundaciones y administración de insumos.
Además, se solicitó que cada institución designe referentes epidemiológicos. La intención es disponer de una vía directa de comunicación que permita transmitir información sanitaria rápidamente y detectar posibles cambios en el escenario.
Coordinación ante una eventual emergencia
La planificación incluye la participación de diferentes áreas del Estado y organismos nacionales. Entre ellos se encuentran ministerios provinciales, Defensa Civil, la Dirección Provincial de Vialidad y la Prefectura Naval Argentina.
El propósito es establecer anticipadamente los mecanismos para coordinar recursos y capacidades en caso de que las condiciones hídricas requieran evacuaciones o asistencia en determinados puntos del territorio entrerriano.
Salud también remarcó la necesidad de que cada localidad conforme sus Comités de Operaciones de Emergencia (COES), integrados por las áreas municipales y los efectores sanitarios. Estos espacios deberán definir responsabilidades y organizar los recursos disponibles.
Relevan familias en Islas del Ibicuy
Las tareas preventivas ya comenzaron en uno de los departamentos especialmente vinculados con los cursos de agua. El Hospital Behring de Ibicuy y el Hospital de Villa Paranacito realizan relevamientos sanitarios en sectores insulares.
El trabajo busca actualizar la información sobre las familias que podrían verse afectadas por las crecientes previstas para los próximos meses. En Ibicuy, los recorridos se realizan junto con Prefectura Naval Argentina y la Municipalidad, con participación de Atención Primaria de la Salud e Inmunizaciones.
Durante las visitas domiciliarias se completan fichas integrales de salud, se recopilan datos epidemiológicos, se controlan esquemas de vacunación y se realizan mediciones de presión arterial. Los profesionales también informan sobre los servicios disponibles en los hospitales.
Recomendaciones para las familias
Los equipos sanitarios brindan información para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores, una problemática que puede adquirir mayor relevancia en contextos de abundancia de agua.
También se ofrecen recomendaciones sobre cómo actuar ante mordeduras de ofidios y pautas destinadas a realizar correctamente la limpieza y desinfección de viviendas después de una eventual inundación.
La estrategia apunta además a fortalecer los canales de comunicación entre los pobladores de las islas y los equipos sanitarios. Con estas acciones, la Provincia busca contar anticipadamente con información sobre la población potencialmente afectada y mejorar la capacidad de respuesta si las condiciones hídricas previstas para los próximos meses derivan en una emergencia.