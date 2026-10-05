Proyectan complejo habitacional en barrio San Agustín: “Es un diseño totalmente nuevo para IAPV”

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) licitará la construcción de un nuevo complejo habitacional en barrio San Agustín, en la zona oeste de Paraná, que contará con 24 viviendas, siete locales comerciales u oficinas y espacios destinados a cocheras.

El proyecto se ejecutará en el marco del Programa Provincial “Ahora Tu Hogar”, Operatoria 3.1, sobre un terreno de 3.466,07 metros cuadrados ubicado entre las calles Casiano Calderón y Ernesto Clarck, lindero al barrio Paraná XVI.

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, brindó detalles a Elonce y destacó que se trata de una modalidad diferente a la tradicional construcción de viviendas individuales.

“Hemos concluido un proyecto para un terreno que tenía el IAPV en barrio San Agustín y decidimos una nueva modalidad, que no es la vivienda individual, sino que es un complejo habitacional”, explicó.

Cómo será el complejo habitacional

La propuesta contempla un total de 31 unidades funcionales: 24 estarán destinadas a viviendas y siete funcionarán como locales comerciales u oficinas.

El conjunto se desarrollará en planta baja y dos niveles superiores. Según explicó Schönhals, el diseño busca aprovechar mejor la superficie disponible mediante la construcción en altura.

Proyecto de complejo habitacional en barrio San Agustín.-

“Es verdaderamente algo que ha llamado mucho la atención porque es un diseño totalmente nuevo para el IAPV, al menos en esta gestión, que es potencializar los terrenos dotándolos de mayor cantidad de unidades habitacionales al irnos hacia arriba, es decir, planta baja, primer y segundo piso”, indicó.

El proyecto se organizará en dos tiras edilicias sobre los frentes de Casiano Calderón y Ernesto Clarck, formando una disposición en “L”. En el sector central se ubicarán las cocheras correspondientes al complejo.

Además, se contemplarán accesos diferenciados para peatones y vehículos, espacios comunes interiores y semicubiertos y cuatro núcleos de escaleras para acceder a las unidades de los pisos superiores.

Cuándo se licitará y cuándo comenzaría la obra

Schönhals confirmó que la licitación ya fue publicada y que la apertura de ofertas se realizará el 1º de diciembre. “Hemos dado a las empresas dos meses para que puedan prepararse”, precisó.

El plazo previsto para la ejecución de la obra será de 15 meses, aunque dependerá de factores vinculados con el desarrollo de los trabajos y las condiciones climáticas.

Proyecto de complejo habitacional en barrio San Agustín.-

“Si nosotros licitamos el primero de diciembre, lo más probable es que estemos en condiciones de empezar la obra en marzo o abril”, adelantó el titular del organismo.

De cumplirse ese cronograma, durante 2027 el proyecto ya se encontraría en plena ejecución.

Quiénes podrán acceder a las viviendas

Las 24 unidades habitacionales serán de demanda libre. Schönhals explicó que podrán participar personas inscriptas en el registro del IAPV que cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

“El único requisito es estar inscripto en la página del IAPV, cumplir con los requisitos y no tener otra vivienda; porque los sorteos son para vivienda única y permanente”, señaló.

Quienes reúnan esas condiciones podrán participar del sorteo general y también de la modalidad que permite acceder mediante un aporte económico inicial.

El presidente del organismo explicó que el sistema permite que hasta el 60% de las unidades habitacionales puedan adjudicarse mediante esta última modalidad, evitando el sorteo del padrón general.

Sobre los montos necesarios para acceder, Schönhals aclaró que todavía no fueron determinados y que se conocerán más cerca del momento de adjudicación.

Otros proyectos de viviendas en Paraná

Durante la entrevista con Elonce, Schönhals también repasó otros proyectos que desarrolla el organismo en la capital entrerriana.

Indicó que avanzan las obras de 30 viviendas del barrio Vicoer, un proyecto que había permanecido paralizado durante años, y mencionó la construcción de dos dúplex en el barrio de Pasteleros.

Además, señaló que actualmente se encuentran en marcha 45 créditos para construcción de viviendas individuales y 23 destinados a ampliaciones.

“En Paraná venimos trabajando muy fuerte”, afirmó el funcionario, quien sostuvo que la capital provincial concentra, por su cantidad de habitantes, una parte significativa de la demanda habitacional de Entre Ríos.

IAPV licitará 24 viviendas, siete locales y cocheras en barrio San Agustín

Proyectan hasta 500 viviendas junto al Procrear

Schönhals adelantó además que el IAPV trabaja en una iniciativa de mayor escala sobre un terreno ubicado junto al desarrollo Procrear que fue transferido a la Provincia y posteriormente al organismo provincial.

“Estamos muy fuertemente trabajando, tratando de encontrar iniciativas privadas para un proyecto aledaño a lo que es Procrear en un terreno que quedó para la provincia de Entre Ríos y fue transferido al IAPV para la construcción de vivienda”, explicó.

La planificación contempla desarrollar el proyecto en etapas sucesivas y alcanzar, como máximo, unas 500 unidades habitacionales.

“Ahí nos planteamos en etapas sucesivas llegar hasta un máximo de 500 viviendas, que es lo que da el lote”, indicó.

Según adelantó, también se aplicaría un esquema de construcción en planta baja, primer y segundo piso para aprovechar la superficie disponible.

Finalmente, el titular del IAPV mencionó las obras de desagües pluviales y cordones cuneta que se ejecutan en el barrio 500 Viviendas y expresó la intención de concluir durante el próximo año la parte correspondiente al organismo.