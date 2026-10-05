Vialidad aprobó una segunda etapa de retiros voluntarios tras 609 adhesiones

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó una segunda etapa de su Sistema de Retiro Voluntario para el personal del organismo, luego de que la primera instancia registrara 609 adhesiones sobre un estimado de 900 agentes.

La Resolución 1220/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, aprobó el reglamento que establece el Sistema de Retiro Voluntario, junto con el formulario de adhesión y los modelos de acuerdos de desvinculación.

El mecanismo aprobado contempla una instancia de difusión del sistema, consultas y acceso a información para los trabajadores interesados.

Luego de analizar las opciones disponibles, quienes decidan adherir podrán iniciar el procedimiento formal, que finalizará con la suscripción de un acuerdo de desvinculación en los términos establecidos por el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La resolución también aprobó los modelos de acuerdos que deberán ser suscriptos ante la autoridad administrativa del trabajo.

La primera etapa

La Dirección Nacional de Vialidad recordó que la primera etapa del proceso había sido implementada mediante la Resolución 118/2026, del 29 de enero.

Según consignó la nueva resolución, ese primer proceso alcanzó 609 adhesiones sobre un estimado de 900 agentes.

El organismo señaló que la segunda etapa se impulsó en el marco de la política de desregulación económica y reforma del Estado y que el sistema contempla mecanismos de desvinculación voluntaria.

La resolución aprobó el nuevo reglamento y los formularios correspondientes a partir de su suscripción.