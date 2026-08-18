Oficializaron la designación de Guillermo Marcone en la Delegación Argentina ante Salto Grande

El Gobierno nacional designó a Guillermo Marcone como integrante de la delegación argentina. Reemplazará a Juan Carlos Chagas por pedido de Entre Ríos.
El Gobierno nacional designó al arquitecto Guillermo Daniel Marcone como nuevo integrante de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), en reemplazo de Juan Carlos Chagas. La modificación había sido solicitada por el Gobierno de Entre Ríos y quedó formalizada mediante el Decreto 738/2026.
La norma fue firmada el 14 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y dispuso, en primer término, finalizar la designación de Juan Carlos Chagas, quien había sido nombrado como representante argentino ante el organismo binacional mediante el Decreto 859/2024.
En su lugar, el Poder Ejecutivo Nacional nombró a Guillermo Daniel Marcone, cuya incorporación había sido propuesta formalmente por la Provincia de Entre Ríos el pasado 2 de junio.
En los fundamentos del decreto se recordó que la integración de la representación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande tiene un mecanismo particular establecido por el Decreto 132/2004 y sus modificaciones.
La normativa determinó que el Poder Ejecutivo Nacional debe designar, a propuesta de la Provincia de Entre Ríos, a los tres integrantes de la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande, además de establecer cuál de ellos ejercerá la Presidencia de la representación nacional.
En ese marco, el Gobierno entrerriano presentó el 2 de junio de 2026 una nota mediante la cual solicitó dejar sin efecto la designación de Chagas y propuso a Marcone para ocupar ese lugar.
El decreto oficializó la designación
El artículo primero del Decreto 738/2026 estableció el cese de Juan Carlos Chagas en el cargo de integrante de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
A continuación, el artículo segundo dispuso la designación del arquitecto Guillermo Daniel Marcone para ocupar el cargo vacante dentro de la representación argentina.
Antes de la firma de la medida tomó intervención la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambas dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El rol de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande
La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es un organismo binacional conformado por representantes de Argentina y Uruguay y tiene a su cargo los asuntos relacionados con el aprovechamiento de las aguas del río Uruguay en la zona de Salto Grande.
Su origen se encuentra en el Convenio Relativo al Aprovechamiento de los Rápidos del Río Uruguay en la Zona del Salto Grande, firmado entre ambos países el 30 de diciembre de 1946 y posteriormente aprobado en Argentina mediante la Ley 13.213.
El acuerdo tuvo como objetivo aprovechar las condiciones naturales del río Uruguay para contribuir al desarrollo económico, industrial y social de Argentina y Uruguay. Entre sus disposiciones estableció la creación de una comisión integrada por igual número de delegados de ambos países.
La representación argentina en Salto Grande
La CTM tiene competencias vinculadas con la utilización, represamiento y derivación de las aguas del río Uruguay, además de su papel central en la administración del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.
Por su ubicación y funcionamiento, el organismo mantiene una estrecha vinculación con Entre Ríos. Precisamente por ese motivo, la normativa nacional estableció la participación del Gobierno provincial en la propuesta de los representantes argentinos.
Con la publicación del Decreto 738/2026, Guillermo Marcone quedó formalmente designado como integrante de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, mientras quedó sin efecto el nombramiento de Juan Carlos Chagas que se encontraba vigente desde septiembre de 2024.