Tropezó con el césped roto durante un partido de fútbol 5 y le pagarán $31 millones de indemnización

Un hombre de 43 años recibirá una indemnización de 31,1 millones de pesos por el accidente que sufrió mientras disputaba un partido de fútbol 5 en un complejo deportivo de La Plata.

El hecho ocurrió el 3 de junio de 2022, cuando la víctima había alquilado una cancha junto con un grupo de conocidos. Durante el encuentro, enganchó el botín en un reborde del césped sintético, en un sector donde faltaba un parche.

La caída le provocó fracturas de tobillo, tibia y peroné. El hombre debió someterse a una intervención quirúrgica y atravesar un extenso proceso de rehabilitación.

Sus compañeros improvisaron una tabla para trasladarlo

Después del accidente, el jugador quedó tendido en el suelo, con un dolor intenso y sin poder moverse. El establecimiento no contaba con asistencia médica ni con elementos adecuados para atender la emergencia.

Ante esa situación, sus compañeros utilizaron una tabla de machimbre y una bufanda para inmovilizarle la pierna. Con ese soporte improvisado, lo trasladaron hasta un hospital para que recibiera atención.

La demanda fue presentada en octubre de 2023 e incluyó reclamos por incapacidad física, daño estético, daño moral y gastos médicos. El damnificado también aportó fotografías que mostraban el estado de la cancha de fútbol 5.

Las pericias confirmaron las secuelas

Los testigos describieron el campo de juego como “muy dejado” y “con parches”. También señalaron que los arcos no tenían protección de goma espuma y que la víctima no volvió a practicar fútbol después del accidente.

Una pericia traumatológica determinó que el hombre presenta una incapacidad física parcial y permanente del 10%. Además, una especialista en cirugía plástica estableció una incapacidad estética del 12% por las cicatrices que quedaron en la pierna.

La evaluación psicológica, en cambio, concluyó que el episodio no generó una incapacidad psíquica. El informe indicó que el damnificado pudo procesar emocionalmente lo ocurrido sin necesitar tratamiento.

Por qué condenaron a la dueña del complejo

El Juzgado Civil y Comercial Nº2 de La Plata consideró probado que la caída fue ocasionada por el mal estado del césped sintético. La titular del complejo no respondió la demanda ni participó de las audiencias, por lo que fue declarada en rebeldía.

La sentencia estableció que alquilar una cancha de fútbol 5 constituye una relación de consumo. Por esa razón, quien explota el establecimiento tiene la obligación de mantener las instalaciones en condiciones seguras y disponer de elementos básicos para responder ante una emergencia, explicó el Poder Judicial bonaerense.

La indemnización comprende 24 millones de pesos por incapacidad física y estética, siete millones por daño moral y 100.000 pesos por gastos médicos y traslados. Además, se aplicará un interés anual del 6% desde el accidente hasta la sentencia y luego la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago efectivo.