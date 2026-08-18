Nuevo sismo de magnitud 4,0 generó alarma durante la madrugada en Venezuela

El temblor tuvo su epicentro cerca de La Guaira

Un sismo de magnitud 4,0 se registró la madrugada de este martes en Venezuela y generó alarma en la población, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El temblor ocurrió a las 03:07 (hora local) y tuvo su epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doblete sísmico del 24 de junio, y con una profundidad de 10 kilómetros.

"Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo", destacó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, a través de Telegram y aseguró que el sistema de protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondientes.

Qué se sabe del nuevo sismo en Venezuela

El movimiento registrado durante la madrugada generó preocupación entre los habitantes de la zona debido a la cercanía con el área afectada por el doble terremoto del 24 de junio. Funvisis fue el organismo encargado de informar la magnitud, el horario, la ubicación del epicentro y la profundidad del temblor.

Por el momento, las autoridades no reportaron nuevas personas heridas, viviendas dañadas ni otros efectos derivados del sismo. El sistema de protección continúa realizando tareas de seguimiento para detectar cualquier posible consecuencia.

Las cifras del doble terremoto

Según el último balance compartido por el Gobierno venezolano, la cifra de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 aumentó a 6.438, es decir, 137 víctimas mortales más que la semana anterior.

El boletín informativo destacó que se entregaron 335 viviendas a las familias afectadas, mientras que 59.109 edificaciones fueron inspeccionadas para comprobar su habitabilidad.

Las evaluaciones realizadas arrojaron que 34.680 edificios son habitables, 13.733 tienen restricciones y 10.696 se encuentran en alto riesgo.