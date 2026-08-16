Actividad sísmica global: seis países registraron temblores durante los últimos días

La actividad sísmica registrada durante los últimos días alcanzó diferentes regiones de América, Europa y Asia. Los principales movimientos ocurrieron en Indonesia, Rusia, México, Azerbaiyán, Grecia y España.

El episodio más grave se produjo en la isla de Flores, Indonesia, donde un terremoto de magnitud 7,7 dejó al menos 53 muertos, más de 130 heridos y alrededor de 5.000 evacuados.

Este panorama se conoció después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó recientemente a Colombia. Sin embargo, la cercanía temporal no significa que los eventos ocurridos en diferentes continentes estén conectados.

Indonesia sufrió el terremoto más grave

El sismo de Indonesia tuvo su epicentro a 68 kilómetros al noroeste de Ende, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El organismo calculó una profundidad de 10 kilómetros.

La agencia meteorológica indonesia ubicó el movimiento a 30 kilómetros de Mbay y estimó una profundidad de 15 kilómetros. Las autoridades emitieron una alerta de tsunami que posteriormente fue levantada.

La escasa profundidad hizo que el terremoto se sintiera con intensidad y provocara deslizamientos, derrumbes y cortes de caminos. La actividad sísmica continuó con cientos de réplicas que complicaron las tareas de rescate.

Temblores en Rusia y Azerbaiyán

Frente a la península rusa de Kamchatka se registró otro terremoto de magnitud 6,2. El epicentro se ubicó a aproximadamente 332 kilómetros de Petropávlovsk-Kamchatski y a una profundidad cercana a los 64 kilómetros.

En Azerbaiyán, el Centro Republicano de Estudios Sismológicos informó un movimiento de magnitud 4,9 en el distrito de Guba. El fenómeno se produjo a 13 kilómetros de profundidad y fue percibido por habitantes de la región.

Los organismos no reportaron víctimas ni daños materiales importantes relacionados con esos eventos. Ambos ocurrieron en zonas que presentan antecedentes frecuentes de actividad sísmica.

México, Grecia y España también temblaron

En México se registró este domingo un sismo de magnitud 5,2 frente a la costa de Chiapas. El epicentro se ubicó a 146 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo y tuvo una profundidad de 8,1 kilómetros, sin reportes de víctimas ni daños.

Grecia informó un temblor de magnitud 4,1 a unos 14 kilómetros al sudoeste de Rodotópi, cerca de la frontera con Albania. El evento se produjo a una profundidad estimada de 10 kilómetros.

España atravesó una secuencia de actividad sísmica en Granada. El Instituto Geográfico Nacional registró un terremoto de magnitud 4,8 cerca de Alhendín, precedido por otro de 3,7 y seguido por numerosos movimientos menores.