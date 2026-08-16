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Mariano Werner subió al podio en Rosario y ganó la Etapa Regular del TC Pick Up

El piloto paranaense terminó tercero en la séptima fecha, detrás de Agustín Canapino y Facundo Ardusso, y cerró la primera parte del campeonato con 268 puntos. Iniciará la Copa Coronación como líder y con una importante ventaja sobre sus perseguidores.

16 de Agosto de 2026
Mariano Werner.
Mariano Werner.

El piloto paranaense terminó tercero en la séptima fecha, detrás de Agustín Canapino y Facundo Ardusso, y cerró la primera parte del campeonato con 268 puntos. Iniciará la Copa Coronación como líder y con una importante ventaja sobre sus perseguidores.

Mariano Werner finalizó tercero este domingo en la carrera del TC Pick Up disputada en el Autódromo Ciudad de Rosario y se quedó con la Etapa Regular. El paranaense acumuló 268 puntos y aseguró los 15 adicionales que otorga ese logro.

 

El piloto de la Foton Tunland G7 partió desde la sexta posición en la final y logró avanzar hasta completar el podio. La competencia correspondió a la séptima y última fecha de la primera parte de la temporada.

 

Agustín Canapino se quedó con la victoria al mando de una Chevrolet S10, mientras que Facundo Ardusso finalizó segundo con una Toyota Hilux. Mariano Werner cruzó la línea de llegada inmediatamente detrás de ambos.

 

 

Werner aseguró el primer puesto

 

La carrera presentó una intensa disputa por las principales posiciones. Canapino consiguió superar a Ardusso en el anteúltimo giro y alcanzó su primer triunfo de la temporada en la categoría.

 

Werner también se aproximó a los dos líderes durante las últimas vueltas, pero no logró ingresar en la pelea directa por la victoria. El tercer puesto le permitió sostener la ventaja necesaria para adjudicarse la Etapa Regular.

 

Con 268 unidades, Mariano Werner terminó por delante de Otto Fritzler, quien reunió 257. Canapino quedó tercero con 251 puntos y consiguió ingresar a la Copa Coronación con ocho unidades por la victoria obtenida en Rosario.

 

 

Cómo comenzará la Copa Coronación

 

El piloto entrerriano iniciará el minitorneo decisivo con 31 puntos. Esa cifra surge de los 15 obtenidos por ganar la Etapa Regular y los 16 acumulados por sus dos victorias durante las primeras siete fechas.

 

Otto Fritzler, Canapino, Marco Dianda y Diego Azar comenzarán la Copa con ocho puntos cada uno. Los demás clasificados ingresarán sin unidades adicionales, de acuerdo con la tabla publicada por la categoría.

 

De esta manera, Mariano Werner afrontará la definición con una ventaja de 23 puntos sobre sus principales perseguidores. El paranaense buscará sostener el rendimiento que le permitió conseguir dos triunfos y cinco podios durante la Etapa Regular.

 

 

La próxima fecha será en Balcarce

 

La octava jornada del TC Pick Up y primera correspondiente a la Copa Coronación se disputará los días 26 y 27 de septiembre en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

 

La competencia marcará la reinauguración del histórico circuito bonaerense. Será la primera presentación de la categoría en ese escenario y el comienzo de la etapa que definirá al campeón de la temporada.

 

La ACTC confirmó que Mariano Werner ganó la Etapa Regular con 268 puntos, seguido por Fritzler con 257 y Canapino con 251.

Temas:

Mariano Werner TC Pick Up
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