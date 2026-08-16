Brasil: un colectivo turístico cayó en una zona montañosa y murieron 10 personas

Un colectivo turístico volcó este domingo durante la madrugada en una zona montañosa de Brasil y dejó al menos 10 personas muertas. El accidente ocurrió sobre la ruta BR-040, en el estado de Río de Janeiro.

El vehículo había partido desde Belo Horizonte y trasladaba pasajeros hacia Copacabana. Cerca de las 4:30, por motivos que todavía se investigan, salió de la calzada y volcó a la altura del kilómetro 91, en Petrópolis.

La Policía Rodoviaria Federal informó inicialmente que viajaban 47 pasajeros. Sin embargo, la concesionaria del tramo indicó que había 56 ocupantes, incluidos el conductor y dos acompañantes, por lo que las autoridades intentan precisar la cantidad.

Todas las víctimas fatales son mujeres

Los primeros reportes confirmaron ocho fallecimientos en el lugar. Otras dos mujeres murieron posteriormente debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el vuelco.

Todas las víctimas fatales confirmadas son mujeres y entre ellas se encuentra una niña de siete años. Los cuerpos fueron trasladados para realizar las pericias y avanzar con las identificaciones correspondientes.

Decenas de personas resultaron heridas y fueron derivadas a hospitales de Petrópolis, Duque de Caxias y Río de Janeiro. El conductor sufrió fracturas en ambas piernas y quedó internado.

La operación habría sido clandestina

La Agencia Nacional de Transportes Terrestres informó que el colectivo no estaba habilitado para prestar servicios interestatales. El organismo calificó el traslado como una operación clandestina de pasajeros.

El vehículo aparece registrado a nombre de una empresa y con una comunicación de venta hacia otra compañía. Según la ANTT, ninguna se encontraba autorizada para realizar este tipo de viajes en Brasil.

La empresa Estrela Guia Turismo, señalada como organizadora de la excursión, expresó su pesar y aseguró que colaborará con las autoridades. También afirmó que brindará asistencia a las víctimas y a sus familiares.

Investigan las causas del vuelco

Bomberos, integrantes del Servicio de Atención Móvil de Urgencia y agentes de la Policía Rodoviaria Federal trabajaron durante varias horas. Algunos pasajeros quedaron atrapados entre los restos del vehículo y debieron ser liberados.

La ruta permaneció parcialmente cerrada mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las primeras pericias. El tránsito fue restablecido durante la mañana después de retirar el colectivo y limpiar la calzada.

El accidente quedó bajo investigación de la Policía Civil de Brasil. El tramo donde ocurrió el vuelco atraviesa la sierra de Petrópolis y presenta curvas pronunciadas y fuertes pendientes, pero hasta el momento no se confirmó qué originó el siniestro.