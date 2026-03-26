Video: cayó un autobús al río en Bangladesh durante un embarque y dejó al menos 18 muertos

Una tragedia sacudió a Bangladesh este miércoles 25 de marzo, cuando un autobús interurbano cayó al río Padma con decenas de pasajeros a bordo. El hecho dejó al menos 18 víctimas fatales y generó un amplio operativo de rescate en la zona.

El accidente ocurrió en la terminal fluvial de Daulatdia, en el distrito de Rajbari, mientras el vehículo intentaba abordar un ferry en una maniobra habitual de cruce.

Según las primeras informaciones, el colectivo perdió el control y terminó sumergido a varios metros de profundidad en cuestión de segundos.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con las autoridades, el autobús transportaba a más de 40 pasajeros desde el suroeste del país hacia la capital, Daca, cuando se produjo el siniestro en Bangladesh.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 17:00, hora local, durante la maniobra de embarque. En ese momento, el vehículo impactó contra la estructura de acceso y se desestabilizó, según informó Infobae.

🚨 BREAKING: At least 35 passengers are missing after a bus plunged into the Padma River at Daulatdia Ghat in Bangladesh. Two bodies have been recovered so far as search and rescue operations continue. pic.twitter.com/eBui3dNVyr — Breaking911 (@Breaking911) March 25, 2026

“Justo delante de nosotros, el autobús cayó al agua y no pudimos hacer nada para detenerlo”, relató el supervisor de la terminal, Md Monir Hossain.

Rescate y víctimas

Tras el accidente, equipos de emergencia iniciaron un intenso operativo en Bangladesh con la participación de bomberos, policía fluvial, personal militar y voluntarios.

Las tareas se vieron dificultadas por las condiciones del río. “Las condiciones son muy difíciles por la fuerza de la corriente y la baja visibilidad bajo el agua”, explicó el subdirector asistente del Servicio de Bomberos de Rajbari, Dewan Sohel Rana.

Noticia internacional: Un autobús de pasajeros cayó al río Padma, en el distrito de Rajbari, Bangladesh. Se ha confirmado la muerte de 18 personas. pic.twitter.com/FrLRygDxsz — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) March 25, 2026

Hasta el momento, se confirmaron al menos 18 fallecidos, entre ellos hombres, mujeres y menores, mientras que siete personas lograron salir del agua por sus propios medios.

Un corredor clave bajo la lupa

El río Padma es una de las principales vías de transporte en Bangladesh, utilizado diariamente por miles de personas para conectar distintas regiones del país.

La terminal de Daulatdia, donde ocurrió el accidente, es uno de los puntos más transitados y forma parte de un corredor fundamental para el traslado de pasajeros y mercancías.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades anticiparon que se investigarán las causas del hecho y se revisarán los protocolos de seguridad en este tipo de operaciones.