Tres adolescentes murieron en choque frontal en Paraguay e investigan si hacían desafío viral

Tres adolescentes murieron en un choque frontal entre camionetas en Paraguay y la Justicia analiza si participaban del llamado “juego de la gallina”. El hecho conmocionó a una comunidad y abrió un debate sobre riesgos viales y redes sociales.
El juego de la gallina en Paraguay quedó en el centro de la investigación tras un trágico choque frontal que dejó tres adolescentes muertos en la ciudad de Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, a unos 134 kilómetros de Puerto Iguazú. El siniestro ocurrió el lunes por la tarde y tuvo como protagonistas a dos camionetas que colisionaron a alta velocidad, en circunstancias que ahora analiza la Fiscalía.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Fabián Driedger Hildebrand (16), quien conducía una Toyota Hilux, junto a Manuel Driedger Hildebrand (16) y Anderson Driedger Hildebrand (16), todos primos y pertenecientes a una comunidad menonita de la zona. Los tres murieron a causa de politraumatismos tras el violento impacto.
En el otro vehículo, una Volkswagen Amarok, viajaban otros familiares de los fallecidos. Era conducida por Josías B.G., acompañado por Esteban H.D. y Javen H.D., todos de 17 años, quienes resultaron con lesiones graves y fueron trasladados de urgencia a centros de mayor complejidad en Asunción.
Impacto fatal y primeras hipótesis
Personal policial y bomberos acudieron al lugar tras un llamado de emergencia y encontraron ambos vehículos completamente destruidos. Según confirmaron los rescatistas, dos de los adolescentes murieron en el acto, mientras que el tercero falleció posteriormente en el hospital.
El violento choque, producido de frente y a alta velocidad, derivó en una de las principales hipótesis que investiga la Justicia: la posible participación de los jóvenes en un desafío viral conocido como “juego de la gallina”.
La fiscal interviniente, Sonia Estigarribia, explicó que “existen rumores de que los jóvenes estaban participando en un desafío llamado ‘Juego de la Gallina’, pero que no se puede afirmar ni descartar nada por el momento”, y aclaró que la investigación se encuentra en una etapa inicial.
Qué es el “juego de la gallina” y cómo avanza la investigación
El denominado “juego de la gallina” consiste en que dos conductores avanzan a alta velocidad uno contra otro, y el primero que desvía su trayectoria para evitar el choque es considerado “gallina” o cobarde. Se trata de una práctica extremadamente peligrosa, que puede tener consecuencias fatales.
En este marco, la fiscal indicó que se solicitaron registros de cámaras de seguridad de la zona y datos al Departamento de Automotores para reconstruir la mecánica del hecho. Además, no se descarta la apertura de causas por “exposición y violación del deber de cuidado” contra los responsables adultos, publicó ABC Color.
El trágico episodio volvió a poner en evidencia los riesgos de la alta velocidad y de conductas temerarias al volante, especialmente cuando se combinan con desafíos virales que circulan en redes sociales. En pocos segundos, una decisión imprudente puede derivar en consecuencias irreversibles, como ocurrió en este caso que terminó con la vida de tres adolescentes de una misma familia.