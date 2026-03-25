Tragedia en México: un adolescente mató a dos profesoras tras ser rechazado en la escuela

Un trágico hecho conmociona a México luego de que un adolescente de 15 años asesinara a dos profesoras en un establecimiento educativo del estado de Michoacán. El episodio ocurrió durante la mañana de este martes en la ciudad de Lázaro Cárdenas.

Según informaron las autoridades, el joven fue detenido tras el ataque y quedó a disposición de la Fiscalía General.

La investigación ya se encuentra en marcha para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y cuáles fueron las circunstancias previas.

Un conflicto que derivó en el ataque

De acuerdo a los primeros datos, el adolescente no fue autorizado a ingresar al colegio al inicio de la jornada. Tras esa situación, se retiró del lugar y regresó minutos más tarde con un rifle calibre 5.56.

Una vez dentro del establecimiento, el joven se dirigió directamente hacia dos docentes y efectuó varios disparos. Las profesoras murieron en el lugar a raíz de las heridas sufridas, según confirmó la Agencia NA.

Joven arrestado en México.

Las víctimas fueron identificadas como Tatiana Madrigal Bedolla y Mariana del Rosario Sagrero, de 37 y 36 años. Ambas formaban parte del plantel educativo de la institución.

Investigación en curso

Desde la escuela indicaron que el adolescente era alumno activo y que, hasta el momento, no se habían registrado antecedentes de conductas problemáticas dentro del ámbito escolar.

La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y dispuso el análisis de las redes sociales del adolescente. En ese marco, se intenta determinar si existieron señales previas o publicaciones vinculadas al hecho.

Según se informó, el joven habría compartido imágenes y videos en los que aparecía con el arma utilizada. Además, se llevan adelante peritajes para reconstruir la secuencia del ataque ocurrido en México.