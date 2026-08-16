Alarma en Bayern Múnich: Jamal Musiala se desplomó en pleno partido

El Bayern Múnich vivió momentos de preocupación durante el encuentro amistoso frente al RB Leipzig. Jamal Musiala se desplomó repentinamente sobre el césped cuando faltaban pocos minutos para el final y debió recibir atención médica.

La escena se produjo sin que existiera un contacto previo con otro futbolista. Ismael Saibari advirtió que su compañero se encontraba desorientado y consiguió sostenerlo antes de que golpeara contra el campo de juego.

Joshua Kimmich también se acercó rápidamente, mientras el resto de los jugadores solicitaba asistencia. Los profesionales médicos del Bayern Múnich ingresaron acompañados por una camilla para atender al mediocampista alemán.

La señal que llevó tranquilidad

Musiala permaneció varios minutos tendido sobre el césped. Durante la atención, uno de los integrantes del cuerpo médico levantó el pulgar para comunicar que el futbolista se encontraba estable.

El jugador de 23 años logró ponerse de pie y abandonó el terreno acompañado por el médico del Bayern Múnich, sin necesidad de utilizar la camilla. Sin embargo, todavía se lo observaba aturdido mientras se dirigía hacia el vestuario.

"Musiala" Porque Jamal Musiala se desplomó en pleno partido del Bayern y todavía no hay parte médico. pic.twitter.com/oF4Q61Eroe — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 16, 2026

Según informó la agencia alemana DPA, el mediocampista también pudo bajar las escaleras del túnel por sus propios medios. El episodio ocurrió pocos minutos después de que convirtiera el tercer gol del triunfo por 3-1.

Qué informó Bayern Múnich

Max Eberl, integrante de la junta directiva y responsable del área deportiva, ofreció una primera actualización después del encuentro. “Lo principal es que está bien”, aseguró el dirigente.

Hasta este domingo, el Bayern Múnich no había difundido un diagnóstico oficial ni precisado si Musiala fue sometido a estudios médicos. Tampoco se confirmó la causa que provocó su descompensación.

El encuentro se disputó bajo una temperatura superior a los 30 grados. Aunque el calor aparece como una de las circunstancias que rodearon el episodio, no existe información médica que permita vincularlo directamente con la caída.

Además de Musiala, Konrad Laimer y Min-jae Kim debieron abandonar el partido por diferentes molestias físicas. El cuerpo técnico aguarda conocer la evolución de los tres jugadores antes de los próximos compromisos.