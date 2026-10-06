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Messi se despide de la Selección en el Monumental: Argentina empata 0 a 0 con Benín

El máximo goleador de la Selección Argentina, Lionel Messi, dice adiós a esta etapa en el fútbol. Argentina busca cerrar la fecha FIFA con otro triunfo.

6 de Octubre de 2026
Lionel Messi se despide de la Selección.
Lionel Messi se despide de la Selección. Foto: La Nación.

El máximo goleador de la Selección Argentina, Lionel Messi, dice adiós a esta etapa en el fútbol. Argentina busca cerrar la fecha FIFA con otro triunfo.

Lionel Messi dice adiós a la Selección Argentina luego de más de 20 años de historia, que lo culminó con un campeonato mundial, dos subcampeonatos, la Finalissima y dos Copa América. Es en el Monumental frente a Benín.

 

El astro argentino se despide siendo el máximo goleador histórico de la Selección Argentina en toda la historia.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

44 minutos: Otra vez, Benín tuvo el gol y Dibu Martínez respondió

Por la izquierda se lanzó Tamimou Ouorou, entró al área y remató cruzado. Gran reacción del guardameta argentino que voló y evitó el gol con un manotazo.

 

43 minutos: Julián Álvarez tuvo su chance

Lionel Messi habilitó de manera magistral a la Araña, que intentó gambetear al arquero en el mano mano y definió, pero justo alcanzó a desviar con el botín izquierdo Dandjinou.

 

42 minutos: Benín complica a la Argentina de contra

Junior Olaitan se proyectó por izquierda y tras engancharlo a Otamendi, remató. Atento estuvo Dibu Martínez para contener.

 

31 minutos: Messi no marcó de milagro

Gran contragolpe argentino terminó con un pase de cachetada con el borde externo de Lautaro Martínez para La Pulga, que remató exigido y apenas desviado.

 

25 minutos: Messi probó de tiro libre

Otra vez, el capitán argentino remató con potencia, esta vez mediante una pelota parada, y se encontró nuevamente con la gran reacción del arquero Dandjinou.

 

 

23 minutos: Messi tuvo el gol de Argentina

Tras un pase preciso de De Paul, La Pulga llegó en velocidad al punto penal, pero su remate de zurda fue exigido y salió apenas desviado.

 

18 minutos: Benín volvió a sorprender a la defensa argentina

Tras un gran contragolpe por derecha, Rodolfo Aloko le ganó el mano a mano en velocidad a Tagliafico y envió un centro para la aparición de Junior Olaitan, quien definió desviado.

 

16 minutos: Benín avisó tras un córner

Un centro al punto del penal encontró a Tosin ganándole en las alturas a Otamendi y cabeceando desviado.

 

 

14 minutos: De Paul no llegó al gol por centímetros

Julián Álvarez armó la jugada por izquierda, tocó una pared con Enzo Fernández y la acción terminó con un centro pasado para Rodrigo, quien no pudo alcanzar.

 

10 minutos: ovación total en el Monumental

Lionel Messi se lleva los aplausos de todo el estadio.

 

6 minutos: Messi y la primera chance clara

El capitán argentino enganchó y remató desde la medialuna. Atento estuvo el arquero Marcel Dandjinou para manotear a un costado.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

 

Benín: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Temas:

Selección Argentina Lionel Messi Amistoso
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