Messi se despide de la Selección en el Monumental: Argentina empata 0 a 0 con Benín

El máximo goleador de la Selección Argentina, Lionel Messi, dice adiós a esta etapa en el fútbol. Argentina busca cerrar la fecha FIFA con otro triunfo.
Lionel Messi dice adiós a la Selección Argentina luego de más de 20 años de historia, que lo culminó con un campeonato mundial, dos subcampeonatos, la Finalissima y dos Copa América. Es en el Monumental frente a Benín.
El astro argentino se despide siendo el máximo goleador histórico de la Selección Argentina en toda la historia.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
44 minutos: Otra vez, Benín tuvo el gol y Dibu Martínez respondió
Por la izquierda se lanzó Tamimou Ouorou, entró al área y remató cruzado. Gran reacción del guardameta argentino que voló y evitó el gol con un manotazo.
43 minutos: Julián Álvarez tuvo su chance
Lionel Messi habilitó de manera magistral a la Araña, que intentó gambetear al arquero en el mano mano y definió, pero justo alcanzó a desviar con el botín izquierdo Dandjinou.
42 minutos: Benín complica a la Argentina de contra
Junior Olaitan se proyectó por izquierda y tras engancharlo a Otamendi, remató. Atento estuvo Dibu Martínez para contener.
31 minutos: Messi no marcó de milagro
Gran contragolpe argentino terminó con un pase de cachetada con el borde externo de Lautaro Martínez para La Pulga, que remató exigido y apenas desviado.
25 minutos: Messi probó de tiro libre
Otra vez, el capitán argentino remató con potencia, esta vez mediante una pelota parada, y se encontró nuevamente con la gran reacción del arquero Dandjinou.
23 minutos: Messi tuvo el gol de Argentina
Tras un pase preciso de De Paul, La Pulga llegó en velocidad al punto penal, pero su remate de zurda fue exigido y salió apenas desviado.
18 minutos: Benín volvió a sorprender a la defensa argentina
Tras un gran contragolpe por derecha, Rodolfo Aloko le ganó el mano a mano en velocidad a Tagliafico y envió un centro para la aparición de Junior Olaitan, quien definió desviado.
16 minutos: Benín avisó tras un córner
Un centro al punto del penal encontró a Tosin ganándole en las alturas a Otamendi y cabeceando desviado.
14 minutos: De Paul no llegó al gol por centímetros
Julián Álvarez armó la jugada por izquierda, tocó una pared con Enzo Fernández y la acción terminó con un centro pasado para Rodrigo, quien no pudo alcanzar.
10 minutos: ovación total en el Monumental
Lionel Messi se lleva los aplausos de todo el estadio.
6 minutos: Messi y la primera chance clara
El capitán argentino enganchó y remató desde la medialuna. Atento estuvo el arquero Marcel Dandjinou para manotear a un costado.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Benín: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.