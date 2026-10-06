La Sub-14 de Rowing clasificó a la Copa Argentina de Vóley y busca apoyo para competir

La Sub-14 femenina de vóley del Paraná Rowing Club clasificó a la Copa Argentina luego de consagrarse tricampeona provincial y representará a Entre Ríos en la competencia nacional. El plantel viajará para disputar el torneo del 20 al 25 y, mientras continúa su preparación deportiva, lleva adelante distintas actividades para reunir los fondos necesarios.

Verónica, entrenadora del equipo, destacó que el tricampeonato fue resultado de un proceso sostenido durante temporadas. “Es un proceso que venimos trabajando hace varios años. Son varias las camadas que han mantenido el título y poder volver a repetirlo es un logro de varios grupos y generaciones”, expresó.

La DT remarcó que uno de los pilares fue sostener una misma manera de trabajar. “Siguen trabajando con el mismo compromiso y con la misma humildad para tratar de cumplir ese objetivo”, afirmó.

El compromiso de las jugadoras y las familias

El trabajo comienza cada temporada con una planificación que involucra no solamente a las deportistas, sino también a sus familias.

“Todos los años, a principio de año, tenemos una reunión con los padres y con las jugadoras para hacerles la propuesta, comentarles cuál es el objetivo y explicarles los compromisos que se tienen que asumir”, señaló Verónica.

Las exigencias exceden los entrenamientos de vóley. “Las chicas lo han entendido siempre muy bien. No solamente se comprometen en la parte deportiva, sino también con el trabajo en el gimnasio y las actividades afuera para fortalecer el grupo”, agregó.

La entrenadora también resaltó el acompañamiento familiar: “Los padres acompañan muchísimo y son muy responsables de que nosotros podamos llegar a estas competencias”.

Una capitana que sueña con la Selección Argentina

Juliana, capitana del plantel, atravesó las diferentes conquistas del equipo y se convirtió en una de sus referentes.

“Para algunas chicas puede ser el primero, para mí sería el cuarto y para otra quizás el segundo. Estoy muy contenta de poder volver a ir”, expresó sobre la clasificación.

La adolescente también contó cómo compatibilizó su vida cotidiana con las exigencias del deporte. Entrenamientos, gimnasio y competencias ocuparon buena parte de sus jornadas y, en ocasiones, implicaron resignar actividades con sus compañeros.

“A mí me gusta. Disfruto estar entrenando y disfruto estar en el club. Mis compañeros de la escuela capaz se juntan después de clases y yo no puedo porque tengo que entrenar o ir al gimnasio, pero si lo disfrutás, querés estar ahí”, sostuvo.

Al ser consultada por su gran objetivo deportivo, Juliana no dudó: “La Selección Argentina es el punto al que quiero llegar algún día. Hay que seguir entrenando para ver si algún día lo logro”.

Rowing irá como número uno de Entre Ríos

El tricampeonato provincial también tendrá una consecuencia deportiva favorable para la Copa Argentina: Rowing llegará como el equipo número uno de Entre Ríos.

“Lo que nos beneficia de haber salido campeonas es que vamos como el equipo uno de Entre Ríos. Cuando se arman las zonas somos cabeza de zona”, explicó la entrenadora.

Las zonas todavía no habían sido definidas. Verónica señaló que podrían enfrentar a equipos provenientes de provincias con fuerte tradición en la disciplina, como Santa Fe y Córdoba.

“Deportivamente nos beneficia, pero allá son todos buenos, todos son fuertes y todos se preparan para llegar lo más lejos posible. Tenemos que ir a competir y tratar de estar a la altura”, remarcó.

El antecedente inmediato alimenta las expectativas: en su participación anterior, el conjunto paranaense consiguió el tercer puesto a nivel nacional.

Un viaje sostenido “a pulmón”

La clasificación abrió también un desafío económico. El plantel necesita afrontar los costos derivados del viaje y la participación en la competencia nacional.

“Es todo a pulmón, todo trabajo de las chicas con los papás”, resumió Verónica.

Para recaudar fondos organizaron diferentes iniciativas. Entre ellas, preparaban un bingo para noviembre, además de ventas de comidas y otras propuestas.

“Estamos haciendo actividades. Tenemos el bingo que estamos por organizar en noviembre y las chicas armaron una bandera para empezar a pedir sponsors”, explicó.

La entrenadora recordó que la preparación previa también implicó gastos, ya que el equipo participó de torneos abiertos para sumar competencia antes de afrontar las instancias decisivas.

Buscan sponsors para representar a Entre Ríos

El equipo consiguió completar los espacios de patrocinio de su camiseta y ahora buscaba empresas, comercios o particulares interesados en colaborar mediante la bandera del plantel y otras iniciativas.

Quienes deseen acompañar al equipo pueden contactarse a través de las redes sociales del vóley del Paraná Rowing Club o del perfil de la categoría Sub-14.

“Por suerte la camiseta ya la completamos y ahora estamos buscando sponsors para la bandera. En las redes vamos publicando todas las actividades que hacemos para quienes quieran colaborar”, explicó Verónica.

El Sudamericano, otro sueño posible

La Copa Argentina no necesariamente será la última instancia para las jóvenes entrerrianas. Desde el año pasado, los mejores equipos del torneo tienen la posibilidad de avanzar hacia una competencia internacional.

La Sub-14 de Rowing clasificó a la Copa Argentina

“Los equipos que son campeón y subcampeón de esta Copa tienen la posibilidad de jugar el Sudamericano de Clubes”, explicó la entrenadora.

El objetivo inmediato, sin embargo, estará puesto en competir nuevamente entre los mejores equipos Sub-14 del país y representar a Entre Ríos.

Juliana resumió el espíritu con el que el plantel afrontará el desafío: “Siempre estamos muy contentas por los logros que tenemos y queremos seguir adelante para conseguir más”.