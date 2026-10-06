La carta de Otamendi antes de despedirse de la Selección: “Uno de los mayores honores de mi vida”

Nicolás Otamendi cerrará este martes su etapa en la Selección Argentina en el amistoso frente a Benín, después de un recorrido de 17 años que incluyó cuatro títulos. Antes de esa última presentación, el defensor publicó una carta en la que repasó lo que significó representar al país y compartió sus sensaciones tras el entrenamiento final.

El actual jugador de River Plate tendrá su despedida en el mismo encuentro que Lionel Messi, esta noche en el Monumental. En su mensaje, reconoció que intentó transitar la última práctica con normalidad, pero que desde el comienzo sintió que estaba viviendo un momento diferente.

“Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual”, escribió en sus redes sociales.

Los recuerdos del último entrenamiento

La práctica en el predio de la AFA en Ezeiza lo llevó a recordar distintas etapas de su carrera. “Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez”, expresó.

Otamendi explicó que esos recuerdos estuvieron presentes mientras observaba el lugar y compartía la jornada con sus compañeros. “Cada rincón parecía guardar una historia, cada mirada traía una despedida y cada instante me recordaba todo lo que significó vestir estos colores”, agregó.

El defensor resumió el valor de su recorrido con una de las frases centrales de la carta: “Representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida”.

El agradecimiento a los hinchas y el mensaje a Messi

En otro tramo, agradeció el respaldo recibido durante su trayectoria. “Gracias, Argentina, por cada abrazo, cada canción, cada bandera y cada vez que el himno nos hizo sentir que no estábamos solos”, escribió, antes de reconocer el acompañamiento tanto en las victorias como en los momentos difíciles.

El cierre del entrenamiento también marcó, según describió, el final de una parte importante de su vida. “Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga”, afirmó, al expresar cómo afronta su despedida del seleccionado.

Otamendi dedicó además unas palabras a Messi y destacó que el amistoso será una jornada especial para el capitán. “Fue un privilegio ser parte de tu historia, enano”, señaló. La carta terminó con un agradecimiento breve: “Hasta siempre, Selección. Gracias por todo”.

Una trayectoria que comenzó con Maradona

El defensor debutó en la Selección Mayor el 20 de mayo de 2009, en un amistoso ante Panamá, bajo la conducción de Diego Maradona. Al año siguiente disputó el Mundial de Sudáfrica, aunque después quedó fuera de la convocatoria para Brasil 2014.

Tras regresar y participar en las Copas América de 2015 y 2016 y en Rusia 2018, alcanzó sus mayores consagraciones durante el ciclo de Lionel Scaloni. Ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

Entre sus actuaciones más recordadas aparece el gol de cabeza que le dio a Argentina el triunfo por 1-0 ante Brasil en el Maracaná, en noviembre de 2023. Con 139 partidos y ocho goles acumulados antes de esta despedida, Otamendi tendrá ante Benín su última presentación con la camiseta que defendió durante casi dos décadas.